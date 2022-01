Murió el cantante Meat Loaf: tenía 74 años

El cantante Meat Loaf murió a los 74 años de edad, según confirmaron desde sus redes sociales. Con su álbum Bat at Out Of Hell, logró posicionarse en la industria musical como uno de los más vendidos. Más allá de trascender en la música durante varias décadas, también tuvo una importante participación en algunas películas.

A través de la página en Facebook de Meat Loaf, se anunció que la familia estuvo durante las últimas horas acompañando al cantante y expresaron: “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado”. El fallecimiento del músico de 74 años impactó al mundo de la música debido a la trayectoria que tenía a nivel internacional, en especial luego del clásico “Bat out of hell”.

Respecto a cómo fueron las últimas horas de vida del cantante, el posteo realizado en su perfil indicó: “falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos”. Además de expresar el dolor por su partida, su entorno recordó la trayectoria que tuvo a lo largo de seis décadas y cuánto significó para el mundo de la música.

“Su increíble carrera abarcó 6 décadas en las que vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizó más de 65 películas, incluidas “Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” y “Wayne’s World”, detallaron al recordar a Meat Loaf. Además, se remarcó el legado que dejó en la industria debido a que “Bat Out of Hell” sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos”.

Por tal motivo, al anunciar la dolorosa noticia se remarcó que “cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor”. Al momento de recordarlo por su personalidad, se lo calificó como un “un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso”. Frente al duro momento que atraviesa la familia, se pidió la comprensión y necesidad de mantener la privacidad para atravesar el duro momento.

“De su corazón a vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!”, expresaron de manera emotiva a través del perfil de Meat Loaf. Al trascender la noticia, miles de usuarios en las redes sociales expresaron su dolor pero uno de los primeros mensajes que se destacó fue el de la cantante Cher quién hizo un dueto con él en 1981. Al recordarlo, destacó haberse “divertido mucho” mientras grabaron Dead Ringer for Love y expresó el cariño que mantiene por la familia del músico.

