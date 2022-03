Perotti, con poco margen, le hace otra propuesta a los maestros que están más duros que nunca

Luego de dos medidas de fuerza de 48 horas cada una en la primera y segunda semana de clases, con un contundente acatamiento de los docentes públicos y dispar de los privados, más una multitudinaria movilización frente al ministerio de Educación en la ciudad de Santa Fe, en rechazo de la primera propuesta salarial para el corriente año, lo formulado por la provincia, los gremios docentes fueron a Reunión Paritaria para hoy, a las 10.

Vale recordar que la primera oferta que les presentó la Provincia consistió en una suba del 41,7% de los haberes con un aumento del 17,5% en marzo y tres incrementos de 8.08% en junio, agosto y septiembre, con revisión en octubre. Esta propuesta provocó el inmediato rechazo de los dirigentes de Amsafe, Sadop y UDA que participaron de la reunión en formato virtual porque las expectativas eran que, como piso, se iguale al 45,5% que le hizo el Gobierno nacional a los gremios docentes en la paritaria nacional.

La Casa Gris apostó a esperar el resultado de la negociación salarial en la Nación, a pesar de las advertencias de los gremialistas provinciales que con esa especulación se ponía en riesgo el normal inicio del ciclo lectivo, para luego hacer el ofrecimiento a los maestros santafesinos.

La apuesta no pudo salir peor porque la propuesta inferior a la nacional generó el repudio de los maestros, tal como se puso de manifiesto en la rotunda votación para ir a la huelga, luego con el altísimo acatamiento, sino que tampoco comenzaron las clases el día previsto (miércoles 3 de marzo pasado) y el malestar en la comunidad educativa se hizo sentir.

Simultáneamente, los sindicatos de los empleados públicos recibieron la misma propuesta inicial de actualización de haberes para 2022 y al término del encuentro paritario fueron tajantes al sostener, tanto de ATE como de UPCN que ni siquiera la iban a someter a votación de las bases por considerarla decididamente insuficiente.

De todas maneras, la postura de los estatales fue distinta a la de los docentes y en lugar de ir a un plan de lucha optaron por esperar una mejor oferta salarial para este año.

Fue así que la semana anterior, representantes de los sindicatos de empleados públicos fueron nuevamente convocados a paritaria y recibieron una propuesta superadora de la original que contempla un 46%, con 22% de aumento en marzo, un segundo tramo en el mes de mayo con el 8% de aumento y dos tramos más en agosto y septiembre del 8% de aumento cada uno, con revisión en este último mes, que fue aceptada.

Encaminada la política salarial con los estatales, y mientras los maestros mantenían la huelga, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, como un gesto de buena voluntad adelantó que les iba a realizar la misma propuesta con la intención de evitar la demostración de fuerza que los docentes iban a llevar adelante frente a la cartera educativa en la capital provincial, pero el gesto no fue tenido en cuenta.

ACEPTACIÓN EN DUDA

Luego de la gran movilización del pasado jueves, la secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, sostuvo: “lo que el gobierno tiene que hacer es convocar mañana (por el viernes) sin falta y hacer una nueva propuesta para que nosotros decidamos”, pero otra vez la Casa Gris volvió a dilatar los tiempos, no se interpreta con qué intención, y pasó el encuentro para esta mañana.

De todas maneras, la misma Alesso ya anticipó que los maestros “están disgustados con la forma en la que el Estado propone abonar el incremento: queremos un aumento pero no en discutido en bloque y que se aplique de igual manera porque los sueldos, los escalafones y la relación entre cargos no es igual en la administración central que en los docentes y queremos un aumento discutido con los docentes".

“No queremos que se aplique una tablita para todos igual porque puede haber contextos generales pero hay particularidades que se tienen que tener en cuenta”, afirmó la también titular de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

Sobre este mediodía, seguramente se conocerá si los docentes santafesinos reciben de buen agrado la nueva oferta salarial, algo que debería ocurrir debido a que el principal reclamo es ganarle a la inflación y que el sueldo inicial supere el valor de la canasta básica, algo es estaba bastante cerca con la propuesta inicial y ahora tiene que superarse, o la repudian o siguen en pie de guerra para obtener algún punto porcentual más, a costa de ganarse el cuestionamiento de la comunidad, sensación que por ahora es hacia el Gobierno.

Con información de La Opinión