Unión derrotó al Taladro, Colón empató con Lanús

Unión superó a Banfield por 2 a 1 y se subió a la cima del Grupo A, en un atractivo encuentro que disputaron ayer en el estadio "15 de Abril", en el marco de la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional. Diego Polenta, a los 3m PT, y Luciano Lollo, a los 9m ST, en contra de su propia valla, anotaron los tantos del "tatengue", mientras que Ramiro Enrique, a los 46, descontó para el "taladro".

En otro encuentro, Lanús igualó 1 a 1 con Colón de Santa Fe en el estadio "Néstor Díaz Pérez". El "Granate" se puso en ventaja a los 30m PT con un certero cabezazo de Matías Pérez. El "Sabalero" llegó al empate a los 9m ST con un tanto de Lucas Beltrán que potenció al equipo de Julio César Falcioni, que tuvo serias chances de quedarse con la victoria.

SE CIERRA LA FECHA. Este lunes jugarán: Zona A: 19.15h Atlético Tucumán vs Racing, 21.30h Argentinos vs Defensa. Zona B: 21.30h Independiente vs Central Córdoba.

Fuente: diariolaopinion.com.ar