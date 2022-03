Wolff cruzó a Máximo Kirchner y dijo que está "enfermo de odio"

El diputado nacional del PRO, Waldo Wolff salió al cruce de su par del Frente de Todos Máximo Kirchner, por sus dichos sobre el electorado porteño, y lo acusó de estar "enfermo de odio".

"Qué enfermo de odio está el kirchnerismo. Qué culpa tienen los porteños. En vez de inventar con resentimiento hágase cargo de la tía Alicia funcionaria 76/83 en Santa Cruz, la fortuna familiar durante el proceso y Zaffaroni juez de Videla. Mi repudio a estas expresiones", expresó Wolff en su cuenta de la red social Twitter.

Además, en declaraciones al programa "Esta tarde", que conduce Luis Majul por radio Rivadavia, el legislador macrista anunció que presentará un proyecto de declaración en la Cámara baja para repudiar las declaraciones del diputado y líder de La Cámpora.

La molestia de Wolff partió de una serie de declaraciones que brindó Máximo Kirchner, en el marco del Día de la Memoria, durante la marcha en la que La Cámpora unió la ex Esma con Plaza de Mayo. El líder del PJ bonaerense señaló en una entrevista: "Esto es llevar la marcha del 24 de marzo a toda la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una ciudad que a veces tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos o que directamente reivindican el accionar de la dictadura. Entonces, que la ciudad de Buenos Aires aunque vote como vote no pierda la sensibilidad y la humanidad, después lo que quieran, pero hay cosas que no se pueden negar".

Con información de www.ambito.com