Rocío Moreno reveló crudas declaraciones sobre Paulo Londra

Habló Rocío Moreno, la expareja de Paulo Londra y madre de las dos hijas que tiene con el cantante, Isabella (20 meses) y Francisca (2 meses). La ex del cantante se sinceró y contó el momento en el que ella identificó que su relación dio un giro para mal.

“No hay un por qué nos separamos. Yo naturalicé cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban y que no me gustaban. Estaba enamorada y uno deja pasar esas cosas, ya sea por él o por las nenas. Pero me di cuenta que yo me dormía llorando y eso marcó un antes y un después”, comentó Rocío.

“Darme cuenta de que él se había ido del país sin avisarnos, fue el click donde dije: hasta acá llegué”, explicó la expareja de Paulo Londra.

“Teníamos muchas cosas y sueños en común, pero naturalice muchas cosas que no estaban buenas y me daba vergüenza contarle a mis amigos o a mi familia y muchas veces me quedé callada", declaró la madre de Isabella y Francisca.

“¿Qué cosas se fueron desvirtuando en la relación?”, preguntó Ángel de Brito: “Paulo estuvo muy presente al principio con Isabella. ¡Yo no miento. Fue así! Otra cosa no se podía hacer, estábamos en plena pandemia, nos tocaba convivir y él estaba muy presente, pero no te puedo decir qué pasó. Uno no puede obligar a nadie a ser padre.

Roció Moreno empatizó con Yanina Latorre y apeló a su historia de vida para ejemplificar su caso particular con el padre de sus hijas, a quien, palabras más, palabras menos, estaría siendo influenciado por su familia: “Yo lo responsabilizo al 100% a él, pero su familia tiene mucho que ver en la separación. Me siento muy identificada con la historia de Yanina Latorre y su esposo. ¡A mí no me dio la cara o la valentía!

La abogada de Rocío, Ana Rosenfeld, habló en representación de su cliente y aclaró que la familia piensa que ella quiere “los beneficios” de Paulo Londra. “Dice: es nuestro hijo, lo criamos, lo educamos, lo formamos. ¿Por qué va a compartir con vos (Rocío) lo que le corresponde compartir con nosotros, que fue quienes de alguna manera lo pusimos en el lugar en el que está”, y aclaró la abogada: “Los padres se creen los dueños del bienestar del hijo”.

“El segundo embarazo lo llevé yo sola”, Roció aclaró que su familia y amigos fueron los que estuvieron ahí para ella. A esta declaración, Ana Rosenfeld agregó que no solo estuvo sin Paulo Londra desde lo emocional, sino desde lo económico. “En la justicia están en juego los derechos de Rocío y los de sus hijas. La valoración de sus derechos”.

Fuente: caras.perfil.com