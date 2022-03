La Ordenanza está vigente en Rafaela pero no se aplica

El debate se desató en las últimas horas, luego de que el gobernador, Omar Perotti emitió un Decreto autorizando que la policía de la provincia proceda a la retención de motocicletas cuyos conductores no puedan acreditar su propiedad, como una medida para la prevención de la inseguridad, teniendo en cuenta la alta participación de estos rodados en hechos delictivos.

La pregunta que enseguida surgió es por qué teniendo la ciudad una herramienta similar desde hace poco más de un par de años para hacer frente a los denominados “motochorros” no se ha implementado todavía, cuando es frecuente el robo de estos vehículos y salta a la vista que muchas motos que circulan no cumplen con los mínimos requisitos reglamentarios en su estructura y, en muchos casos, se puede sospechar que tampoco lo pueden estar en lo dominial.

El decreto Nro. 460 firmado por el Gobernador le confiere más potestades a la policía de Santa Fe para que puedan intervenir en situaciones de tránsito, y llegar a la retención del vehículo. Hoy esa facultad es ejercida por los municipios; las fuerzas provinciales sólo pueden intervenir, en tanto esté presente un inspector municipal.

LA ORDENANZA

Apuntando también a desarticular la actividad de motochorros en Rafaela, en agosto de 2019, el Concejo municipal de nuestra ciudad, aprobó con el voto de la oposición, una norma que habilitaba la retención de motos, que se encuentren detenidos o estacionado en la vía pública sin sus chapas patente, situación que generó controversia con el oficialismo porque la Ley de Tránsito (N° 24.449) menciona como causa grave a la falta de patentes, pero también establece que para proceder a su retención debe estar circulando

Para salvar este impedimento, la norma aprobada, autoría del concejal Lisandro Mársico, modificó el Código de Tránsito Municipal en el punto B) 4 del artículo 65º, y estableció que realizará el secuestro ante “la falta de ambas chapas patentes o de una chapa patente en el caso de motovehículos o permisos de circulación o el uso de una chapa o numeración identificatoria distinta a la asignada por la autoridad competente. Se procederá de la misma manera si el rodado se encontrare detenido o estacionado en la vía pública municipal en condiciones de circular ”.

El proyecto fue acompañado por los cinco concejales de Cambiemos y tuvo la oposición de los tres justicialistas, quienes marcaron su oposición. Pero mientras corrían los plazos para su adecuación y se esperaba la promulgación del departamento Ejecutivo, el intendente Luis Castellano vetó, en los primeros días de setiembre, totalmente la Ordenanza, amparado en un dictamen del fiscal Municipal, Daniel Fruttero.

EL VETO Y SU RECHAZO

“Existen cuestionamientos jurídicos de fondo y de forma que dan fundamento al veto. Entre los primeros se analiza el respeto al principio de razonabilidad en el ejercicio del poder de policía por parte del Estado en la medida adoptada. Es decir, si la medida dispuesta puede ser apta para alcanzar el fin que la Ordenanza se propone, en este caso prevenir hechos de inseguridad”, señaló Fruttero.

En este sentido, dijo que “la seguridad pública como bien jurídico es un fin loable pero que su sola invocación, desprovista de otros fundamentos fácticos y jurídicos, no resulta suficiente para la adopción de una medida de restricción a la libertad constitucional de circulación, como es la retención de un vehículo”.

“Siendo la retención una medida de última instancia, esa circunstancia y la presencia del conductor, permiten al inspector actuante verificar si conforme a las circunstancias del caso concreto, el vehículo debe ser retenido”, sostuvo el Fiscal.

A comienzos de octubre, los opositores en el Cuerpo legislativo, alcanzaron los dos tercios de los votos, y rechazaron “totalmente el veto propuesto por el Departamento Ejecutivo a la Ordenanza y ratificó todos sus términos.

MÁRSICO PIDE ACELERAR

Ante la consulta de La Opinión, el autor de la iniciativa recordó, con relación a la normativa que dictó el Gobernador Perotti que “aquí en Rafaela existe una Ordenanza similar que presenté, fue aprobada y tiene vigencia para retener motos, sea que estén estacionadas o en movimiento y no posean sus chapas patentes”.

“En su momento el Intendente Castellano no estaba convencido de aplicar esta normativa y la vetó pero desde el Concejo insistimos con las mayorías necesarias y se logró su vigencia. Lamentablemente, cuando se estaban ajustando detalles para su aplicación vino la pandemia y no se pudo avanzar”, se sinceró el demócrata progresista.

De todas maneras, su impresión es que “el Intendente nunca estuvo muy convencido, algo que me llamaba la atención; ahora con esta normativa provincial dictada por el Gobernador es tiempo de que volvamos a charlar sobre el tema y avancemos rápida y decididamente para hacer esa modificación y se pueda aplicar”.

“En esto está implicada la seguridad porque muchos utilizan motos sin patentes para cometer delitos”, enfatizó Mársico.

