“Vine a Uruguay porque si me quedaba en Argentina pagando impuestos terminaba sin patrimonio”

El ex presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, se refirió a la crisis económica que atraviesa la Argentina y explicó por qué decidió radicarse en Uruguay luego de más de 10 años viviendo en el país. “En todo el mundo se trata de seducir a los jubilados. Y a mí como jubilado no me ocurrió eso. Es increíble la cantidad de impuestos que hay acá. Por eso decidí irme a otro lado”, remarcó el empresario.

En ese sentido, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por su política impositiva. “Yo tenía todo mi patrimonio afuera. Y empezaron a aparecer unos impuestos distorsivos. Si seguían llegando en diez años me quedaba sin patrimonio. Por eso dije, ‘me voy a un país tranquilo y encantador’. Se me hacía muy pesada la situación que estaba viviendo la Argentina”, dijo en declaraciones a LN+.



Asimismo, el empresario consideró que el actual gobierno “la única cosa que sabe hacer es dar limosnas, planes y asignaciones”.

“El Estado no puede crear valor. El valor lo crean los privados. En todo el mundo. Y para eso se necesita invertir. Y para invertir hay que seducirlos un poco, porque no invierten para perder plata, invierten para tratar de ganar. Esta crisis ya no da más”, analizó.

En otro tramo de la entrevista, Rattazzi dijo que su sensación es que el país está muy mal y que si bien hay personas que dan datos de que la Argentina está creciendo, él no lo ve así. “Se tiene que hacer una reforma total del Estado en Argentina como ya había hecho (Carlos) Menem. Una reforma en la cual el país funcione. Populismo sin plata es muy complicado”, lanzó.

En tanto, dijo que la Argentina necesita inversiones del sector privado pero añadió que para eso el Gobierno debe seducirlo. “No hay lluvia de inversiones hace tiempo. Más bien son tranquilitas. El país no puede crecer mucho con el nivel de inversión que hay”, consideró.

Por otra parte, Rattazzi se refirió a la inflación y en ese sentido, planteó: “No es tan loca la idea de sacar el Banco Central. Hay que recuperar el peso y eso tiene un costo. Acá tiramos por la borda la idea de la convertibilidad que había funcionado muy bien y que había frenado la inflación”.

Sin embargo, el ex presidente de Fiat Argentina dijo que en las elecciones presidenciales de 2023 “puede haber mensajes diferentes” en relación a que el electorado hará notar su malestar con la alta inflación.

“Estoy convencido que el mundo de los jóvenes está llevando votos a algo nuevo, a algo diferente en lo cual la república y la libertad tienen valor. Algo que se había perdido. En las últimas elecciones vi el enorme crecimiento de los libertarios. La gente está queriendo algo nuevo”, opinó.

Y concluyó: “Para fin de año ya se entra en modo elecciones. En ese momento puede haber un cierto optimismo de querer que algo cambie. Que haya un país donde la libertad se respete. Queremos una república democrática y no autocrática”.

