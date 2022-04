¿Perotti candidato a intendente de Rafaela en 2023?

La noticia comenzó a correr muy tibiamente la semana pasada en círculos cercanos al gobernador y esta semana una allegada directa al gobernador nos comentó : "Omar no va a permitir que se pierda Rafaela, Castellano hoy está en desventaja con una formula supuesta de Viotti intendente y Mársico primer concejal. El domingo me dijo que no tiene problema de "retroceder para tomar envión, si Schiaretti está dispuesto a hacerlo en Córdoba, el lo puede hacer con Rafaela, además se está entablando una excelente relación con Fernando Muriel que podría ser el primer candidato a concejal, con lo que la formula sería absolutamente imbatible".

Cuando le preguntamos que papel podría tener Castellano en ese armado la respuesta fue tajante: "Castellano se va a plegar para que Rafaela siga siendo peronista, seguramente le espera un papel preponderante si es que se da finalmente esta hipótesis".

La misma fuente nos dijo que para la ciudad sería algo "sensacional" tenerlo a Mirabella como candidato a gobernador y a Perotti nuevamente en Rafaela.

La noticia ya recorre los pasillos de la política santafesina pero especialmente de Rafaela. Perotti también tiene la posibilidad de volver a ser senador si hace renunciar a los que tiene delante de el, pero eso sería un poco desprolijo, más allá que la caja que se maneja en Rafaela es mucho más "suculenta" que la que puede manejar como senador.

¿Aceptará Perotti volver a ser cura cuando es obispo?