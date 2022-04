Gabriela Cerruti dijo que la situación en Venezuela está mejorando y Human Rights Watch le contestó: “¿En qué planeta vive?”

La decisión del presidente Alberto Fernández de normalizar relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela fue eje de consultas a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa semanal .

La funcionaria defendió la decisión del Gobierno y planteó: “Evidentemente la situación en Venezuela está cambiando”. Sus dichos generaron una rápida reacción de Tamara Taraciuk, directora de Humans Rights Watch: “¿En qué planeta vive?”.

Cerruti también manifestó que “no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se venían haciendo. Recientemente ha habido elección elecciones en algunos distritos en los cuales el partido de gobierno perdió. Difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia, cuando el oficialismo pierde las elecciones”.

Infobae le consultó a Cerruti sobre la abstención de Argentina este jueves en la OEA que podía decidir la expulsión de Rusia del Consejo Permanente de ese foro internacional que contradijo la postura del Gobierno de hace dos semanas en la ONU. “Si hay algo que el Gobierno tiene en política exterior es coherencia. Lejos está de ser una contradicción. Tal como expliqué aquí mismo, Argentina apoyó la suspensión de Rusia como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU porque está siendo investigada por una Comisión Investigadora que impulsó Argentina sobre la violación de los derechos humanos en Ucrania”.

Luego agregó que “no todas las expulsiones o sanciones tienen la misma validez en todos los organismos internacionales. Argentina no cree que expulsar a un país de un organismo internacional sirva para mejorar la situación en ese país y en este caso la OEA usa como mecanismo habitual la sanción o la expulsión a determinados países. Argentina no va a impulsar que (Rusia) sea expulsada del G 20 ni tampoco en el caso de la OEA porque no tiene que ver una cosa con la otra. No sirve para el único fin que tenemos en nuestra política exterior que es que se cumpla la vigencia de los derechos humanos en todos los países del mundo y en todas las situaciones del mundo. Nuestro país, vota a favor, en contra o en abstención de acuerdo a lo que creamos que eso que se está proponiendo sirva para este fin”.

* Para www.infobae.com