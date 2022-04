Gerardo Morales tras la reunión de Juntos por el Cambio: «Veo que Macri quiere ser candidato»

Los principales exponentes de Juntos por el Cambio se reunieron para fijar algunos lineamientos a futuro. Sin dudas el tema más destacado está en que acordaron no incluir a Javier Milei en el espacio aunque Gerardo Morales reveló que no fue la única cuestión a tratar puesto que se habló de candidatura y él notó la ambición de Mauricio Macri.

«Veo que Macri quiere ser candidato«, reveló el gobernador de Jujuy tras el encuentro. Además, aclaró en varias ocasiones que el partido no se va a romper y que todos están trabajando en las candidaturas para 2023, incluido él que buscará ser presidente. «Macri está cada vez más lanzado para ser candidato pero yo voy a apoyar a un radical como le aclaré», agregó en LN+.

En este mismo sentido, Gerardo Morales indicó que también ve a «Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como posibles candidatos». Respecto a la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que «este es el momento para que pongamos un candidato en las PASO. No somos un partido parlamentario, somos de gestión. Gobernamos 3 provincias y tenemos que participar».

Gerardo Morales arremetió contra Javier Milei

Por otro lado, el gobernador de Jujuy advirtió que «Milei quiere la división del partido. Es funcional al kirchnerismo. No digo que hable con Cristina Kirchner, digo que su accionar termina siendo en favor del Gobierno«. De este modo, dejó en claro que las disputas entre la UCR y el liberalismo no serán motivo de división y mucho menos de una potencial llegada del economista al macrismo.

«Para que se incorpore una nueva fuerza debe haber acuerdo de las cuatro fuerzas de Juntos por el Cambio», indicó el dirigente dando a entender que no sucederá. Además, fue consultado por José Luis Espert aunque aclaró que no debatieron una posible inclusión suya porque ya cuenta con un espacio para trabajar y no quieren poner en riesgo el diálogo interno.

Con información de www.elintransigente.com