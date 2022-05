El gesto de la China Suárez con María Becerra en medio de los rumores con Rusherking

La China Suárez sigue envuelta en una nueva polémica. Después de que se confirme sus encuentros con Rodrigo de Paul en Madrid, apareció un nuevo galán en escena.

Se trata de Rusherking, el músico y ex pareja de María Becerra. Las versiones aseguran que la actriz y el artista coincidieron en un bar generando sorpresa entre los presentes. "Me cuentan que el viernes pasado estuvieron cara a cara comiendo una hamburguesa, y que estuvieron de viaje, o coincidieron de casualidad", contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo.

Pero en medio de estas versiones, un gesto de la China Suárez llamó la atención de Juariu. La panelista de Cortá por Lozano descubrió que la ex de Benjamín Vicuña mantuvo una reacción 2.0 con la ex novia de su "nueva conquista" y le dio like a sus publicaciones, a pesar de no seguirla en Instagram.

Después de que surgieran los rumores de la China Suárez con Rusherking, Juariu también descubrió que el trapero había regalado me gusta a la actriz muchos antes de que las versiones salieran a la luz.

Fuente: caras.perfil.com