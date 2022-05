Denunciaron que un manual docente compara a Mauricio Macri con un gobierno de facto

Dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron que uno de los instructivos docentes compara al Gobierno de Mauricio Macri con uno de facto. El revuelo ocurrió cuando docentes que estaban realizando un curso de forma virtual y observaron que se igualaba al Gobierno que derrocó a Hipólito Yrigoyen con el de Cambiemos, tildándolo de la «restauración conservadora«.

En el primer módulo del programa de capacitación de Patios Abiertos, se observó la comparación que irritó a la coalición opositora. Cuenta NA que el curso está orientado a la apertura de los patios escolares fuera del horario escolar en los días de semana o los sábado. Se busca la integración de las comunidades a través de diferentes actividades.

En las primeras páginas, si bien no se nombra al ex Presidente, marcan la polémica del instructivo: «(…) las políticas socioeducativas emergieron como consecuencia de las reformas estructurales neoliberales de la década de 1990 que recrudecieron el avance privatizador«, señala. A continuación inicia la lectura que hizo que Juntos por el Cambio haga una denuncia.

«Hoy tenemos la tarea de revertir la profundización que el gobierno de la «restauración conservadora» -encabezado por Mauricio Macri (2015-2019)– ha llevado a cabo al trasladar las lógicas empresariales al funcionamiento de las escuelas, haciendo hincapié en las rendiciones de cuentas, en las mediciones estandarizadas de las pruebas nacionales e internacionales, fomentando el desprecio por la escuela pública y el trabajo docente», explica el texto.

Sergio Siciliano, ex viceministro de Educación bonaerense con María Eugenia Vidal, hizo la denuncia a través de las redes sociales. El ex funcionario escribió: «‘Reformas neoliberales de los 90’ y ‘Restauración conservadora de Macri’. Este es el material de capacitación docente que el Ministerio de Educación de PBA distribuye en el Programa Patios Abiertos. No educan, adoctrinan«.

Con información de www.elintransigente.com