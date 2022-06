Ucrania se juega el pase al Mundial en plena guerra: “Los soldados me piden que nos clasifiquemos”

Lejos de Ucrania, pero con el corazón en su tierra. Así se preparó el seleccionado ucraniano para jugar mañana el primero de los dos partidos por el repechaje europeo para clasificar al Mundial de Qatar. Su DT, Oleksandr Petrakov, hizo una confesión que conmueve: “Cuando visité a los soldados en las trincheras me pidieron por favor que clasifiquemos”.

Ucrania se preparó durante el mes de mayo en el exilio, en Eslovenia, esperando el partido de mañana a las 15.45 ante Escocia en Glasgow. Si gana, el domingo tendrá que enfrentar a Gales también como visitante en Cardiff. Solo uno de los tres estará en el Mundial.

A lo largo de mayo se han ido sumando a la concentración jugadores desde varios puntos de Ucrania, y otros que militan en clubes de fuera del país. El último en llegar fue el arquero del Real Madrid Andriy Lunin, después de la consagración en la Champions League.

La Liga ucraniana se suspendió el 24 de febrero cuando Rusia invadió el país y empezó con los ataques. La mayoría de los futbolistas locales huyeron y algunos se reubicaron en clubes de otras ligas. Por eso Oleksandr Petrakov buscó armar una convocatoria con los jugadores que hayan tenido continuidad de partidos en estos meses.

EL DT se quedó en Kiev y visitó a los solados en las trincheras

Petrakov quiso quedarse en Kiev, pese a que por su edad, 64 años, podría haber salido del país en cualquier momento. Visitó puestos militares en la capital, y también ciudades arrasadas por los rusos como Bucha.

“Cuando iba a las trincheras para visitar a los militares, todos me pedían lo mismo. Decían: ‘Mira, le pedimos solo una cosa, que la selección se clasifique para el Mundial’. También tenemos que demostrar que estamos vivos”, explicó el seleccionador.

En la concentración ucraniana no es el único que mantiene comunicación con militares. Muchos soldados escriben a través de Instagram a los futbolistas, como cuenta Pikhalyonok, mediocampista del Dnipro: “Mucha gente del ejército que no me conoce me escribe ahí. Me dicen: ‘Tienen que pasar al Mundial, nos va a alegrar”.

A Karavayev, otro de los futbolistas del seleccionado, también le llegan mensajes de apoyo desde la guerra: “Me sorprende qué valentía hay que tener, qué espíritu hay que tener para estar allí en el frente de batalla, en primera línea, defendiendo el país. Y nos mandan mensajes de apoyo a nosotros para que demos resultados positivos al país y les alegremos el día. Siempre están apoyándonos, siempre están con nosotros. Cuando somos nosotros los que tenemos que apoyar”, dijo.

“El partido más importante de la historia de Ucrania”

“El fútbol es una fuerza mayor, la oportunidad de mostrar algo más, de representar a todo un país que quiere sentir que vive, que es libre, independiente, que puede luchar por sí mismo por su puesto en el mundo. El fútbol es una plataforma social y política muy importante”, destacó Pikhalyonok sobre el significado que le dan al encuentro de mañana en Glasgow. “Es el partido de fútbol más importante de la historia de Ucrania”, aseguró.

Si pasa a Escocia se enfrentará con Gales. Clasificados o no al Mundial de Qatar, algunos futbolistas volverán a Ucrania. Como el DT, que pese a la guerra, tiene a su familia en Kiev: “Ahí está mi mujer. Mis hijos están en Ucrania. Quiero ir a casa, eso lo tengo seguro. Me gusta mucho mi país, me gusta mucho Kiev, he nacido ahí, he estado toda la vida ahí. Por eso vuelvo a casa”.

