La furia de Verónica Ojeda por no estar invitada al partido de Argentina e Italia: “A Dieguito siempre lo excluyen”

Según se informó en el programa conducido por Karina Mazzocco, “A la Tarde”, Verónica Ojeda estaría muy furiosa por no haber sido invitada a presenciar junto a su hijo Dieguito el partido de la Selección Argentina ante Italia en Londres. La molestia sería debido a que algunos de los otros hijos de Diego Maradona si fueron invitados a ser parte de la Finalissima 2022, donde el 10 fue homenajeado.

“Atención, porque hay un malestar muy importante, un enojo que surgió en las últimas horas. El enojo tiene que ver con Verónica Ojeda”, comenzó explicando la panelista Cora Debarbieri, quien confirmó que Gianinna Maradona y Claudia Villafañe, que sí fueron invitadas al importante encuentro futbolístico.

Asimismo, dieron más detalles del enojo de la ex de Diego Maradona. “Está muy enojada porque viajó Gianinna, no fue Dalma porque está embarazada, y no fue invitada ni Dieguito”, especifico la panelista.

“Algunos hijos sí fueron invitados y otros no, a Dieguito siempre le pasa que lo excluyen y esto le molesta a Vero. Dice que a Dieguito lo ponen en el grupo de los hijos de segunda de Maradona”, cerró contundente.

El enojo de Verónica Ojeda en los premios Martin Fierro

No es la primera vez que la ex de Diego Maradona manifiesta que hay cierta preferencia entre los hermanos y que en el caso de Dieguito Fernando siempre se lo deja de lado o no se le da el protagonismo como a otros.

En la entrega de los premios Martin Fierro Ojeda dejó entrever que por un cambio de planes no dejaron subir al escenario a Dieguito luego del homenaje a Maradona como estaba previsto. “Hubo una mano negra de parte de la producción del evento, o no sé. Alguien dijo ‘que Dieguito no suba’”, disparó en ese entonces muy indignada.

“Fue una falta de respeto total y absoluta, estamos hablando de un nene de 9 años que estaba emocionado con subir al escenario”, dijo sobre la decisión que tomaron desde el evento a último momento sin previo aviso. Por otro lado, contó que Dieguito estaba muy contento por el cariño de todos los invitados: “Yo lo veía feliz a mi hijo, destacó que toda la gente vino a saludarlo y me preguntó por él”.

Fuente: la100.cienradios.com