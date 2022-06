Diego Peretti confesó que sufrió una estafa millonaria: “Los Simuladores del mal”

El reconocido actor de Los Simuladores, Diego Peretti, reveló que sufrió una estafa millonaria por parte de un gestor inmobiliario, que se habría quedado con los ahorros de toda su vida.

En febrero del año pasado había confesado que estaba pasando por un mal momento por una inversión inmobiliaria, pero ahora se refirió a la denuncia que realizó en la Justicia contra el hombre que lo estafó.

“Me permite expresar algo que tengo atragantado hace mucho tiempo y que recién me pude expresar algo gracias a que la institución judicial, en este caso, le está dando cabida a una gran angustia que tengo por estar envuelto en algo que es muy injusto”, comenzó diciendo.

“Se trata de un desarrollador inmobiliario, que fue, gracias a Dios, citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, que es responsable del juzgado nacional en lo correccional N°12 que dio datos y pruebas como para investigar un presunto delito. A mí me engañó y me dejó con un problema patrimonial importante”, continuó.

Sobre la estafa, detalló: “Esta persona me vendió dos unidades funcionales, una de 87m² y otra de 59 m², a precio cerrado, sin tener la autoridad para hacer semejante operación. No le avisó al fideicomiso que lo hacía a precio cerrado y sí integró esta plata que yo le di al fideicomiso en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado”.

Y agregó: “Después, él por un problema que no tengo idea cuál es, se va del fideicomiso y me deja a mí con una deuda millonaria que estoy pagando aún hoy. Y todos estos hechos hicieron que la jueza vea que es algo institutivo de presunto delito y estafa reiterada”.

“Lo que me revuelve el estómago de estas personas es que te dicen en la cara que tenés razón, de que te van a pagar y estás dos años pedaleando y te provocan un daño emocional. Yo me di cuenta que él me utilizaba, como hacen los estafadores. Los simuladores, pero en este caso para el mal. Te lo dicen en la cara y en algún punto te deja tranquilo. Pero después nos dimos cuenta que él estaba dilatando los plazos porque después de dos años prescribe cualquier denuncia que puedas hacer”, finalizó.

