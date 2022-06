Patricia Bullrich denunció que Aníbal Fernández «intentó pasar el avión como de carga»

Tras encontrarse un avión sospechoso en Ezeiza comenzó una gran investigación en Argentina. Lo que ocurrió es que un avión utilizado por una empresa iraní bajo patentes venezolanas arribó al país, pasó por Córdoba y luego Buenos Aires. Lo curioso del caso es que se le permitió aterrizar aquí a pesar de que los países vecinos, como Uruguay y Paraguay, alertaron sobre la aeronave además de que Estados Unidos los denunció como posibles terroristas, algo que Patricia Bullrich sostiene.

La ex ministra de Seguridad reveló que «hace una semana nuestros diputados lo saben. Lo mandé al grupo cuando me enteré». Por el contrario, Aníbal Fernández asegura que no sabía nada aunque la dirigente de Juntos por el Cambio no le cree al jefe de la cartera de seguridad porque las condiciones estaban dadas para que sea notificado debidamente.

«Aníbal Fernández dice que no y la Policía Federal le avisó. La PSA les sacó y retuvo pasaportes a la tripulación, explícame que el ministro de seguridad que tiene las fuerzas bajo su dependencia no sabe nada«, cuestionó. Además, denunció que «él se calló la boca e intentó hacer pasar esto como un avión de carga» aunque los medios sacaron a la luz lo que estaba ocurriendo.

Por último, Patricia Bullrich advirtió en A24 que «en cualquier país del mundo le cuesta el cargo porque no puede ser que nuestra AFI no haya escuchado lo que le dijeron. Les avisó el embajador argentino en Paraguay. Sin embargo todos callaron, hubo un manto de silencio sobre este avión, ¿Qué vino a hacer este avión?«, concluyó la dirigente.

¿Cómo sigue la investigación?

Durante la tarde de este martes se avanzó con la investigación sobre el avión iraní-venezolano. A los 19 tripulantes (14 venezolanos y 5 de Irán) se le retuvo sus pasaportes y otra documentación para saber su procedencia. Mientras tanto, la policía especializada analiza sus dispositivos móviles y electrónicos para saber sus últimas conexiones y llamados antes de arribar al país, por lo que pedirían que no salgan del territorio argentino hasta esclarecer la situación.

