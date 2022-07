«Cristina puede avanzar más»: Patricia Bullrich acusó a la vicepresidenta de querer quedarse con el Gobierno

Patricia Bullrich fue totalmente pesimista con el cambio que hubo en el Gobierno luego de la salida de Martín Guzmán. La dirigente de la oposición sostuvo que Cristina Kirchner seguirá avanzando contra Alberto Fernández para obtener más poder. Por otra parte vislumbró que Silvina Betakis asumió como ministra de Economía para seguir adelante con el «plan platita».

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, como buena opositora, no rescató nada positivo de lo acontecido el fin de semana en el Gobierno nacional. La salida de Guzmán y la asunción de Betakis lo calificó como un «golpe de palacio» por parte de la vicepresidenta. En ese sentido advirtió que Cristina Kirchner «puede avanzar aún más porque pretende el poder absoluto».

«Cuando se toma el Gobierno de una manera absolutamente por fuera de lo que dice la Constitución, mientras Cristina busca el poder absoluto, es un golpe de palacio. Creo que Cristina aún puede avanzar más», explicó según cuenta NA. Para Bullrich la ex Presidente se observa a ella misma como la salvadora de la crisis económica: «Ella cree que puede salvarse de este naufragio y dice: ‘el único bote que queda, que es el manejo de la economía, lo manejo yo’», agregó.

No conforme con lo dicho anteriormente siguió cuestionando las intenciones de la dos veces Presidenta. «Decidió dar una estocada que no creo que sea la estocada final, pero sí una estocada muy fuerte para el control de las áreas estratégicas, como la económica. Todo lo que estorba, lo sacan. Van a ir por todo«, indicó la presidenta del PRO y presunta candidata a la presidencia en el 2023.

Por último explicó el rol que debe tener Juntos por el Cambio ante el sacudón que está atravesando el oficialismo: «Nuestro primer objetivo es que el país tenga una alternativa. No mezclarnos, no ser parte de este lodo, de esta lucha interpartidaria que tiene el oficialismo, no equivocarnos, no querer entrar a salvar a un Gobierno que no quiere ser salvado porque quiere seguir en este rumbo», sentenció.

