María Becerra aumentó siete kilos y reflexionó sobre su imagen: “Ya no me siento débil”

Desde hace un tiempo María Becerra muestra su entrenamiento en redes sociales. El tiempo dio sus frutos y la artista aumentó siete kilos. Orgullosa de los resultados, compartió las imágenes del antes y el después con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la artista contó: “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo”. “Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular”, explicó.

De acuerdo a su relato, ciertas inseguridades propias, sumadas a los comentarios de ajenos sobre su cuerpo, la hicieron sentir incómoda.

“La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados”, precisó. En ese sentido, destacó que estuvo años sin usar jeans, calzas, vestidos, polleras o shorts.

A modo de cierre, admitió que no le resulta fácil seguir la rutina con sus compromisos laborales pero que la disciplina fue la clave. “Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima”, concluyó mostrando el cambio.

Fuente: TN