«Son una pareja psiquiátrica»: Luis Juez explotó contra Cristina Kirchner y el Presidente

Luis Juez se exhibió molesto luego del discurso de Cristina Kirchner en El Calafate. El senador de Juntos por el Cambio analizó las palabras de la vicepresidenta y la acusó de «hablar para la tribuna«. Al mismo tiempo sostuvo que, junto con Alberto Fernández, son «una pareja psiquiátrica«. También aseguró que su coalición no tiene como objetivo asumir antes de diciembre de 2023.

El legislador cordobés, como siempre, fue al hueso y apuntó de lleno a Cristina Kirchner. Su nueva embestida a la vicepresidenta se debió al discurso que realizó en El Calafate: «Es lenta para darse cuenta que el país no quiere que le mientan más. Ya no alcanza con discursos para la tribuna. Cuando no es ella es el hijo y el Presidente desaparece en la semana más trágica de los últimos 27 meses», indicó.

Posteriormente sumó a Alberto Fernández dentro del enojo que se percibía en la entrevista que le brindó a LN+. Reconoció que la ex Presidenta teme que su elegido para el 2019 pueda dar un paso al costado: «Estamos ante una pareja psiquiátrica entre gente tóxica. Terminan contagiado el ambiente. Se dio cuenta que Alberto se puede ir y no quiere quedarse con los quilombos», comentó

Comparó una posible salida del Presidente con la del exministro de Economía: «Cristina pulverizó a Guzmán, terrible inutil que nadie puede derramar una lágrima, está prohibido derramar una lágrima por Guzmán. El tipo se le fue de la peor manera, como un adolescente, por Twitter. Cristina se dio cuenta que también se lo puede hacer Alberto», observó.

Por último aseveró que Juntos por el Cambio no busca desestabilizar al Gobierno: «No nos anoten en ningún pelotón de desestabilización. No vamos a entrar en ningún barro que el peronismo siempre terminó echándole la culpa a la oposición. Se van a tener que quedar hasta diciembre de 2023. No vamos a asumir ni un día antes», cerró.

Con información de www.elintransigente.com