El video del escalofriante accidente en Mendoza donde un auto atropelló e hirió a 15 personas

La comunidad de la provincia de Mendoza no sale de su estupor por el tremendo accidente ocurrido en la noche del domingo, cuando un auto se incrustó en la puerta de un edificio e hirió al menos a 15 personas que salían de un show teatral.

En los últimos minutos salió a la luz el video donde se ve al detalles el momento exacto del accidente en el que un hombre discapacitado diera marcha atrás con su vehículo y embistiera a una multitud que esperaba para saludar a las actrices Verónica Llinás y Soledad Silveyra, que acababan de brindar un show teatral en el lugar.

En el video se puede percibir cuando el hombre a bordo de un auto VW Vento gris da marcha atrás a toda velocidad y embiste a decenas de personas que estaban paradas sobre la vereda. La culata del vehículo rompió una vidriera de un local y varias de las personas atropelladas quedaron debajo del mismo.

El hecho ocurrió poco después de las 22 en la puerta del Teatro Plaza, ubicado en la calle Colón 27, en la ciudad de Godoy Cruz, donde las dos reconocidas actrices habían interpretado la obra “Dos locas de remate”.

Centenares de personas habían acudido al espectáculo y, como es habitual, un grupo de decenas de espectadores se quedaron en la puerta del teatro a la espera de que las artistas salieran del mismo para saludarlas y sacarse selfies con ellas.

Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con el Volkswagen Vento automático plateado que manejaba el conductor. Apenas unos instantes después del accidente, varios testigos quisieron bajarlo del auto y lincharlo en plena vía pública. Sin embargo, el conductor imploraba que lo perdonaran al grito de “¡No lo hice a propósito!”.

De acuerdo a los registros de la policía mendocina, el conductor del auto es un señor de 62 años llamado Aldo Eduardo Díaz. El hombre quedó demorado y a disposición de la fiscalía.

En tanto, las personas heridas fueron derivadas de inmediato a dos hospitales de la zona. Al menos tres se encontraban con un cuadro grave de salud.

“Hasta el momento tenemos registrados 15 heridos, de los cuales están distribuidos en el Hospital Central o en el Luis Lagiomaggiore. Tres de esos 15 están con código rojo, es decir que tienen politraumatismos y están siendo evaluados por los equipos médicos. El resto de personas que necesitaban asistencia fueron atendidos por el personal de emergencia”, explicó el intendente del lugar, Tadeo García Zalazar.

El hecho ocurrió apenas unos minutos después de que las propias actrices Llinás y Silveyra habían estado compartiendo unos momentos con los espectadores que se quedaron en la puerta. Luego de esos instantes compartidos, las dos artistas regresaron al interior del teatro y fue entonces cuando ocurrió el tremendo incidente.

“Atropelló a toda la gente que nos estaba esperando y fue horrible, fue la cosa más espantosa, nunca me imaginé ver algo así. Era una noche gloriosa, maravillosa y termina con esta tragedia que no podemos creer. Estamos enojadas con nosotras mismas porque nos hubiéramos querido quedar hasta el final. Estuvimos con la gente, nos sacaron y bueno las dos nos queríamos ir. Nosotros salimos y nos quedamos con los dueños del teatro haciendo la foto y eso nos salvó, si no hubiéramos estado con la gente ahí sacándonos la foto y firmando. Hay que estar comunicados con el hospital, hay 3 personas graves, nosotras lo vimos”, explicó entre llantos la propia Soledad Silveyra al canal de noticias TN.

La primera argumentación del conductor fue que se le trabó la caja automática del vehículo y que no pudo frenarlo a tiempo. El auto se encontraba estacionado en 45º en la vereda de enfrente al lugar donde ocurrió el accidente.

Asimismo, en los últimos minutos se contemplaba la posibilidad de que hubo más que las 15 personas heridas comunicadas en un primer momento. Se aguarda que en el transcurso de la mañana, las autoridades de los dos hospitales donde fueron trasladados los heridos brinden los partes médicos correspondientes.

Por su parte, el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza brindó un parte oficial en el que ofreció detalles sobre lo ocurrido y advirtió que el dueño del Volkswagen presentaba una discapacidad física y tenía vencida la licencia de conducir.

“El conductor habría intentando estacionar sobre la margen Oeste de calle Colón. Cuando realiza la maniobra, se le pega la marcha atrás del vehículo ya que es automático, por lo que colisiona 12 personas que se encontraban en el Teatro Plaza, quedando el auto incrustado en la entrada del teatro”, informó el parte del Ministerio.

Y continuó: “El conductor presenta una discapacidad. Asimismo, presenta Licencia de conducir vencida para fecha 21/04/2021. Arriban 5 ambulancias al lugar quienes asisten a las personas lesionadas trasladando a 3 de ellas con lesiones de gravedad al Hospital Central”.

