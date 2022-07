No hay forma: Atlético volvió a dejar una buena imagen pero no logra ganar

Las rachas, dicen, están para romperse. Pero algunas, a la larga, pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza. En Atlético de Rafaela, está claro, hay varias cuestiones futbolísticas por atender. Ayer se trajo un punto de su visita a Defensores de Belgrano tras igualar 1 a 1, por la fecha 23 de la Primera Nacional.

Si bien la urgencia de la ‘Crema’ es conseguir una victoria, y sigue sin poder ganar en lo que va de la temporada en condición de visitante, y ahora suma trece juegos al hilo sin triunfos, la igualdad lograda en el Bajo Núñez termina siendo positiva. Visitó a un rival durísimo, en un encuentro que se le presentó adverso desde el minuto de juego, cuando ya perdía 1-0, supo encontrar la igualdad. Y hasta lo pudo haber perdido, con un cabezazo clarísimo que tuvo Olivares y una aparición de Benegas. Fue un equipo aguerrido, solidario. Se recompuso con compromiso de otro comienzo adverso y jugó a lo que trabajó en la semana.

Una desatención en el comienzo le volvió a costar carísimo. A los 58 segundos de partido Ezequiel Aguirre encaró por la izquierda, se filtró entre Osores y Romero ingresando al área y definiendo abajo, al palo más lejano de Julio Salvá que nada pudo hacer ante la buena definición del rival.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán no se salieron del ‘libreto’ y apostaron a lo que se trabajo parar intentar lastimar al ‘Dragón’, un rival que hacia seis fechas no recibía goles.

Franco Faría marcó diferencias por la banda y así fue que llegó el empate. El ex Central Norte rompió una vez más por la izquierda para enviar un centro al corazón del área que nadie pudo sacar y el balón le quedó al goleador Claudio Bieler, quien no perdonó y a los 10 minutos de juego puso el 1 a 1.

Y luego el juego se hizo entretenido, por momentos algo desprolijo y sin llegadas claras a los arcos. Así se fueron al descanso y en el complemento fue el local el que quiso tomar el protagonismo. Un cabezazo de Benegas que se fue apenas desviado, más otro de Manuel Olivares, que se fue por arriba.

¿De Atlético? Poco en el segundo tiempo. Apenas un tiro libre de Marco Borgnino, que quiso sorprender a Monllor, pero el arquero respondió desviando el remate al córner.

Las formaciones y datos del encuentro:

DEFENSORES DE BELGRANO: Mariano Monllor; Nicolás Álvarez, Maximiliano Centurión, Gonzalo Mottes y Rodrigo Mazur; Agustín Benítez, Martín Ríos, Juan Manuel Olivares y Cristian Sánchez; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas. Suplentes: Fernando Otarola, Emir Faccioli, Máximo Levi, Mauro Luque, Heredia y Nahuel Piethe. DT: Pablo Frontini.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Alex Luna y Franco Faría; Gonzalo Lecina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Mateo Castellano, Nicolás Laméndola y Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.

Goles en el primer tiempo: 58 segundos Ezequiel Aguirre (DB) y 9m Claudio Bieler (AR),

Amarillas: Juan Manuel Olivares (DB); Mauro Osores, Jonás Aguirre, Guillermo Funes (AR)

Cambios: ST 14m Gonzalo Alassia x Luna y Marco Borgnino x Faría (AR), 16m Juan Ignacio Baiardino x Sánchez (DB), 28m Mauro Albertengo x Lencina (AR), 33m Ramiro Rúmbolo x Río y Francisco Solé x Benítez (DB), 39m Federico Torres x Funes (AR)

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistentes: Marcelo Errante y Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo.

Fuente: diariolaopinion.com.ar