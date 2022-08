Elisa Carrió cargó duro contra Sergio Massa y habló de un "golpe de hecho"

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. "Se produjo un golpe de hecho", consideró. En la misma línea, sostuvo que el tigrense "es lo peor de la Argentina corporativa, es el príncipe de la amoralidad”.

“Antes era militar, pero ahora se produjo un golpe de hecho. Acá tenemos un presidente depuesto”, dijo en declaraciones a TN.

“Hay un golpe de hecho. Lo hizo Cristina Kirchner”, afirmó. Y agregó que su partido trabajará en reglamentar un artículo que estipule qué es y qué no un golpe de Estado.

“Lo que el presidente del Senado no puede hacer es presionar para cambiar al ministro. Estamos por legislar lo que significa el golpe de Estado. El presente es un golpe de hecho. La Argentina viene a tener un gobierno de coaliciones, con este precedente se puede tumbar cualquier presidente”, consideró.

“El que cree que Alberto Fernández no se va a cobrar esta, está equivocado. El conflicto al interior del poder sigue. Cristina no asiste, los movimientos piqueteros kirchneristasva a salir a la calle contra Massa, y el programa de ajuste contra la clase media es tan fuerte...que a la gente no le alcanza”, manifestó.

También criticó a los funcionarios de Massa. “Cuando yo lo vi a (José Ignacio) De Mendiguren, vi devaluación asimétrica. Y es muy posible que se hayan pagado enormes coimas por la devaluación asimétrica”, manifestó. De Mendiguren es un lobista de empresarios ricos con empresas pobres. “También tiene la energía, con Vila y Manzano. Es imposible que Massa no sea rico”, acusó.

Con información de www.ambito.com