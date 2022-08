Gabriela Sabatini estaría enfrentada con su hermano Ova y Catherine Fulop porque no aceptan a su pareja

Hace tiempo que se rumorea que entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova está todo mal, pese a que él se encargó de desmentirlo para que las versiones no avanzaran. Sin embargo, ahora Yanina Latorre confirmó que algo pasó entre ellos y le echó leña al fuego contando que se distanciaron por un departamento de Miami, que pertenecía a la madre de ambos.

La panelista de LAM (América) explicó que, durante sus vacaciones en Florida, habló con gente del entorno de la tenista, que le aseguró que si bien no llegaron a pelearse, sí hubo actitudes que generaron rispideces. “Después del fallecimiento de Betty, cuando ella llegó al departamento que la mamá tenía en Miami lo habían vaciado totalmente y habían repartido sus cosas”, aseguró sobre el motivo que enfureció a la deportista.

Acto seguido, agregó que Gabriela no quería ponerse a pelear por las carteras, los zapatos y todo lo material de la mujer que le dio vida: “Eran como recuerdos de su madre y no le pareció que Cathy y las chicas decidan qué hacer con todo eso antes de que ella llegue. Le hubiera gustado hacerlo en conjunto”.

Ova Sabatini y Catherine Fulop no aceptarían a la pareja de Gabriela

Latorre también se metió en otro terreno más personal de la campeona del US Open de 1990. Indicó que a la actriz venezolana y a su esposo no les agrada la pareja de Gaby, ya que creen que le llenó la cabeza. “La avivó. Los amigos de Gabriela dicen que la empezó a ayudar a que abra los ojos acerca de un montón de cosas que estaban pasando alrededor de ella con el dinero y las propiedades”, sostuvo.

Por último, la panelista repitió que entre los hermanos existe un buen diálogo, pese a que él le habría recriminado que “no apareció” cuando su mamá estaba enferma.

Fuente: TN