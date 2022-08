Encuesta: Perotti se encargó de poner al peronismo en el peor escenario para las próximas elecciones

Con números rojos en la gestión de la seguridad, el peronismo no lograría retener Santa Fe en 2023. Así lo revelan dos sondeos, de GyC Comunicaciones y CB Consultora, realizados en las últimas semanas. Si bien la primera encuesta informa que la gestión del gobernador Omar Perotti tiene un 36% de aprobación, no sería suficiente. La segunda, por su parte, arroja que un 61% cree que es momento de un cambio en la provincia y que un 32,8% no elegiría figuras referenciadas con el rafaelino.

El sondeo de GyC, realizado a 1.500 personas mayores de 16 años en la provincia a través de un cuestionario estructurado, refleja que el estado de ánimo de quienes habitan Santa Fe no es el mejor. El 42% opina que está peor que hace un año y la inseguridad (16%) sigue encabezando la lista de preocupaciones.

En tanto, el de CB Consultora sigue la misma línea. El muestreo, también realizado a más de mil personas en los últimos días, revela que el 67,6% de quienes participaron desaprueba la gestión en seguridad de la provincia y un 72,6% el manejo del narcotráfico en territorio santafesino. De esta manera, la inseguridad le carcome las chances al peronismo de lograr una reelección. Más revelador aún es el dato de que apenas un 20,1% prefiere que el PJ siga gobernando la provincia, mientras que un 61,3% se vuelca a "un cambio".

Sobre las preferencias para las próximas elecciones, Juntos por el Cambio mide muy bien en ambos informes. En el nombre por nombre, Carolina Losada (17,1% en CB Consultora y un 11% en GyC Comunicaciones) y Maximiliano Pullaro (9,9% en CB Consultora y 13% en GyC Comunicaciones), son las dos figuras más elegidas para la gobernación y ambas de la UCR. En el peronismo, aparece Marcelo Lewandowski (15,7% en CB Consultura y 10% en GyC Comunicaciones), Roberto Mirabella (2,8% en CB Consultora y 10% en GyC Comunicaciones) y Leandro Busatto (1,8 en CB Consultora y 8% en GyC Comunicaciones).

Fuente: Letra P, sobre una nota de la periodista Nahir SAIEG