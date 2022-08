Nathy Peluso reaccionó a las críticas que recibió por decir que se “siente española”

Nathy Peluso fue una de las grandes apariciones de la escena musical en los últimos años. Además de su talento, otra cuestión se destaca tanto en sus composiciones como en sus performances: siempre se muestra auténtica y evita caer en estereotipos. Esa misma franqueza la tuvo en una entrevista donde reconoció que “se siente española” y esa frase hizo que le llovieran críticas en las redes sociales.

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... todo es español”, aseguró hace algunos meses en diálogo con la revista Vogue.

De repente esta declaración fue muy juzgada por los usuarios, que le dedicaron algunos comentarios muy irónicos y muchísimos memes a la cantante de 27 años que nació en Luján, Buenos Aires. Frente a estos cuestionamientos, Peluso decidió reaccionar con mucho ingenio a través de un tuit donde se mostró comiendo un clásico de la pastelería nacional

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. Lol. El mundo es un cuadro”, expresó junto a la fotografía de lo que estaba comiendo -“Lol” es una expresión que se utiliza en Internet y que significa Laughing Out Loud (Reírse de forma muy notoria)-.

Más allá de la polémica que generaron sus dichos, la frase de Peluso sobre su nacionalidad tiene una explicación. Ella se fue a vivir a los 9 años a España, cuando sus padres decidieron emigrar.

“Se fueron por un futuro mejor. Allá era muy difícil progresar, además de que por aquel entonces había mucha inseguridad. Siempre decido quedarme con lo bueno, pero aquella época fue muy desconcertante. Es complicado encajar, entender dónde estás. Asistí a colegios prefabricados, me relacioné con muchos inmigrantes, latinos, ucranianos”, expuso en la entrevista que generó controversias.

Fuente Tn