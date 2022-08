Castellano anunció que quiere seguir "prendido a la teta del Estado" 4 años más

"Estoy entusiasmado con seguir", le dijo Castellano al programa La Última Pregunta que se emite por el Next Tv de Rafaela. "Hasta el 10 de diciembre de 2023 soy intendente de Rafaela. Pero estoy entusiasmado con seguir, dijo Castellano que el próximo 10 de Diciembre cumple 12 años al frente del municipio, también hay que contar los años como concejal, por lo que se puede inferir que durante todos estos años en el peronismo de Rafaela no salió ninguna figura que lo pueda remplazar o bien el egoísmo es tan grande que se tapan a la figuras que pueden darle otra impronta a un partido acostumbrado a enquistarse en el poder y hacer deshacer a gusto y placer. Es así el peronismo, un partido poco democrático.

Me apasiona lo que hago, me gusta mucho este proceso de transformación de la ciudad que estamos llevando adelante, no nos va a alcanzar el año y medio que nos queda de gestión para terminar lo que nos habíamos propuesto. necesitamos un poco más de tiempo más allá de que estamos trabajando con mucha fuerza junto a todo el equipo", Dijo Don Luis Castellano sin siquiera ponerse un poquito colorado.

Hay que recordarle a Castellano que el año y medio del que habla es lo que falta para cumplir 12 años al frente de la Municipalidad de Rafaela, un período por demás extenso para que haya efectuado las transformaciones de las que habla, ¿ o será que en los períodos anteriores no hizo nada?.

Me siento con ganas, miro para el futuro y me gusta lo que hago". Y si bien puntualizó que "siempre hay que pensar en el recambio", aclaró que "la coyuntura política marca cuándo es el momento", pura zaraza, puro verso para justificar seguir "prendido a la teta del Estado" y los beneficios que ello da más allá del sueldo que cobra.

Si hay algo que lo puede consolar al intendente es que toda la clase política, de la gran mayoría de los partidos está en la misma, por lo que se puede seguir un poquito más tranquilo. "Mal de muchos, consuelo de tontos"