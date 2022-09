Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Patricia Bullrich: «A mi me toca gobernar, no opinar»

En Juntos por el Cambio hubo varios momentos de tensión durante esta semana. El caso más reciente es el cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la custodia que deberían darle a la manifestación a favor de Cristina Kirchner en Recoleta. El gobierno de la Ciudad decidió poner un vallado especial aunque para la exministro de Seguridad no fue lo mejor.

Ante ello, la titular del PRO lanzó críticas contra el funcionario de CABA que ahora le contestó. «A mi me toca gobernar, no es lo mismo el que opina de afuera«, indicó el dirigente en TN. En este mismo sentido, aclaró que «no se puede tener miedo» en materia de seguridad y «cuando tomás la decisión de poner la valla, la mantenes. No te corres de ahí».

Es por ello que considera que su postura es la correcta aunque reconoció que muchas veces se «enoja» y «defiende sus convicciones». Además, remarcó que «la violencia no es el camino, más ahora que hay tanta crispación en la Argentina. Lo voy a seguir defendiendo, con la misma convicción que defiendo el accionar de la Policía».

Por último Horacio Rodríguez Larreta se refirió a las internas del macrismo y pidió «tenerlas internamente» para no generar revuelos mediáticos. En este marco, explicó que son propias de un espacio de coalición y que él no tiene ningún inconveniente con Patricia Bullrich más allá de la discusión que tuvieron en su última reunión a comienzo de semana.

Horacio Rodríguez Larreta va por la presidencia

Por último, el jefe de gobierno porteño anunció que irá como candidato a presidente a pesar de las decisiones de sus colegas. «Mi decisión sobre la candidatura no depende de nadie más, no depende de lo que haga Mauricio Macri ni el resto de los dirigentes. Al final va decidir la gente, que es como tiene que ser», concluyó el dirigente del PRO.

* Para www.elintransigente.com