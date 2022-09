Categórica derrota

El seleccionado de rugby de la Argentina, sufrió en la madrugada del sábado, una categóricamente derrota ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda por 53 a 3, en un partido jugado en la ciudad de Hamilton y válido por la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que se completa con Australia y Sudáfrica.

Luego de la cuarta fecha, en la que Australia cayó de local en Sydney, frente a los campeones del mundo, Sudáfrica, por 24-8, los All Blacks quedaron como líderes.

Los All Blacks son punteros del Rugby Championship con 10 puntos, seguidos por Argentina, Australia y Sudáfrica, los tres con 9.

De esta manera, Los Pumas que disputarán la serie de dos encuentros frente a Sudáfrica, mantienen intactas las posibilidades de consagrarse por primera vez campeones del prestigioso certamen.

En las últimas dos fechas del torneo, Los Pumas se medirán dos veces con Sudáfrica: el 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield y una semana después en la ciudad de Durban.

«Antes no éramos los mejores y ahora no somos los peores»

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya, advirtió, tras la derrota ante Nueva Zelanda, por la cuarta fecha del Rugby Championship, que «hace una semana no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores».

Montoya señaló: «La semana pasada no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores, hay que ser humildes siempre en la victoria y aprender en las derrotas». Y continuó: «Debemos quedarnos con lo bueno de la gira, hoy hicimos cosas buenas pero pocas. El desafío es tratar de ser buenos muchas veces y mejorar siempre un poco».

«Nos costó mucho el scrum y el resultado refleja claramente que la defensa no fue buena. Pero nos llevamos cosas positivas y muchas para mejorar, tenemos que aprender a quedarnos con los positivo», enfatizó el capitán n cuanto a los aspectos negativos del equipo.





Fuente: hoy día