Justin Bieber suspendió el show en Argentina

El show de Justin Bieber previsto para el próximo 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de la Plata quedó suspendido. Este martes, el artista se encargó de explicar los motivos de la cancelación y tomó por sorpresa a todos los fans que aguardaban su presentación.

“A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Humnt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad no pude completar la etapa norteamericana el Justice World Tour”, explicó Justin Bieber a través de un comunicado.

Y continuó: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora”.

Asimismo indicó que necesita “tiempo para descansar y mejorar”. Al tiempo que remarcó: “He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

Cabe recordar que han pasado 10 años desde la última presentación de Justin Bieber en Argentina y la noticia cayó como una bomba entre sus seguidores.

La devolución de las entradas se realizará mediante el sistema Live Pass, con reintegros a partir del 12 de septiembre hasta el 23 del mismo mes. A partir de esta última fechase realizará dependiendo de la forma de pago.

En caso de haber adquirido los tickets mediante tarjeta de crédito el reintegro se verá en el próximo resumen o en el siguiente. En caso de haber pagado con tarjeta de débito, el monto a favor podrá demorar hasta 30 días hábiles.

Ante cualquier duda respecto a la cancelación de las entradas podrán contactarse al siguiente mail indicando número de DNI y el correo con el que se egistraron al momento de la compra: [email protected]

Fuente: la100.cienradios.com