Wanda Nara se vistió entera de Balenciaga para ¿Quién es la máscara?: cuánto sale el millonario look que eligió

Wanda Nara está como jurado en el nuevo programa de Telefe, “¿Quién es la máscara?”, están en el tercer programa y la empresaria no para de deslumbrar con sus espléndidos looks, super exclusivos y de un altísimo valor. El elegido de la noche del miércoles no fue distinto y la rubia eligió un total look de Balenciaga, una exclusiva marca de origen español.

Wanda eligió un blazer color celeste de la marca, el mismo tiene un valor de $2.000 euros, es decir, un precio de casi 600 mil pesos. La remera que seleccionó para esta edición es estilo oversize, color plateada con brillos y el nombre de la marca estampado por todos lados, se trata de una polera manga larga que tiene un valor estimado de $4.500 euros, que en pesos sería aproximadamente 1.327.500 de pesos.

La tercera prenda que utilizó se trata de una prenda característica de Balenciaga que se conoce en el público como pantabotas, es decir, una calza engomada que termina en una bota de taco aguja que tiene un valor aproximado de $1600 euros, que al pasarlo a nuestra moneda alcanza un valor de 472 mil pesos.Para coronar este fantástico y millonario look eligió accesorios tranquilos, para no opacar todo lo que tenía puesto. En cuanto al pelo eligió un pelo lacio, con el frente detrás de la orejas para dejar la cara despejada y unos aros hoop grandes.

En cuanto al maquillaje Nara se basó en tonos claros, a juego con la polera de Balenciaga. Una sombra de ojos color plateado, con un delineado tranquilo para enmarcar el ojo y por supuesto máscara de pestañas, para los labios decidió usar un labial color nude con un delineador un poco más oscuro para marcarlos bien, como en la mayoría de sus maquillajes se tratan de productos de su propia marca.

Fuente: la100.cienradios.com