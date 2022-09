La oposición santafesina irá unida y definirá sus candidatos en una gran interna

Aunque el PS no lo oficializó, los gestos y las declaraciones de sus principales dirigentes no dejan lugar a dudas: Formarán parte de una coalición con los radicales y el resto de los integrantes del JXC. Dirigentes de la UCR confirman que el acuerdo es un hecho, y con excepción de un grupo pequeño del PRO, y algunos partidos pequeños, todos concuerdan con la ampliación de la coalición. «Santa Fe Cambia» es el nombre que pica en punta, y será oficializado en los próximos días. Clara García se sumará al ya lanzado Maximiliano Pullaro, mientras Pablo Javkin evalúa su candidatura. Scarpin espera una definición, cada vez mas alejada, de Carolina Losada.

Era cuestión de tiempo, aunque las gestiones nacionales y provinciales ayudaron mucho a consolidarlo. El Frente de Frentes es una realidad no oficializada, y aunque resten detalles formales, los principales referentes del radicalismo y el socialismo, ya acordaron la unidad de cara a las generales santafesinas de 2023.

En el Socialismo llevó tiempo y muchas disputas internas. No por la decisión en sí, sino por los tiempos.El encuentro de la juventud socialista del sábado pasado, dejó fotos que no fueron casuales. En el cierre, Clara García habló casi como precandidata, y unos días después no esquivo la pregunta y anticipó que «a este desastre que generó Perotti, no lo resuelve un partido solo» y que siguiendo a Estévez Boero «lo que es bueno para Santa Fe, es bueno para el Socialismo».

En el PS parece «todo consensuado». Las reuniones y las fotografías de las mismas son contundentes: En unidad se muestran García, Bonfatti, Estevez, Galassi, Blanco, Farias y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón. Con excepción de algunos nombres que a no forman parte del partido, a pesar de haber ido y perdido en la última interna, todos están enfilados hacia el próximo desafío: buscar volver al gobierno con candidatos propios, dentro de una gran PASO.

Adentro (y enfrente) ya los está esperando Maximiliano Pullaro. El ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, arrancó la carrera hace muchos meses y continúa sin descanso, recorriendo la provincia y fortaleciendo su discurso AntiKirchnerista. A Pullaro, lo acompaña todo el NEO – la principal agrupación partidaria que encabeza el presidente del Comite, Felipe Michling, una buena parte del PRO que representan Gisela Scaglia y Gabriel Chumpitaz, y algunos otros sectores radicales del Grupo Universidad, entre los que se destaca el exintendente José Corral con su candidata a la intendencia, Adriana Molinas. A nivel nacional, no quedan dudas de los explícitos respaldos de los radicales de Evolución, y de la cercanía manifiesta con el actual Jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodriguez Larreta.

El que no resolvió su candidatura, aún, pero ya manifestó su conformidad con la coalición, es el intendente de Rosario, Pablo Javkin. La coyuntura no le resulta cómoda para tomar decisiones. Ni la violencia, ni el humo sobre Rosario le dan descanso para hacer proselitismo. Aun así, quienes lo siguen de cerca, aseguran que «irá por la gobernación», aunque reconocen el riesgo que supone perder la ciudad, ante la falta de un o una candidata fuerte para sucederlo. Javkin se muestra cerca de algunos radicales, como la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck y los referentes de la otra ala del «Grupo Universidad», como Mario Barletta, Alejandro Boscarol y Hugo Marcucci.

El resto del radicalismo espera definiciones, aunque Dionisio Scarpin no deja mucho margen para la duda: Si Carolina Losada decide no ser candidata, él lo será. A eso lo confirma el «armador» del último esquema triunfante en las elecciones de 2019, el diputado Julián Galdeano. Aunque ella lo niegue como un obstáculo, su vida privada giró drásticamente al confirmar su noviazgo y futuro casamiento con el Senador radical de Formosa, Luis Naidenoff. Su pública decisión de confirmar domicilio en la Capital Federal y las expectativas- sólidas- de ser precandidata a la vicepresidencia de la nación, con alguno de los pretendientes a la Casa Rosada dentro de JxC, abonan la teoría de su no participación protagónica en la campaña a la gobernación santafesina.

El PRO de Federico Angelini sólo se abraza a la figura de Patricia Bullrich y su suerte parece atada a la de la Presidenta del PRO. El «Colo» igual, asegura que será precandidato y espera que le lleguen señales desde Buenos Aires. Su última performance electoral no lo beneficia, pero alguna carambola a nivel nacional puede terminar empujándolo a unirse con algún sector radical, que se supone es el de los dos senadores nacionales. Igual, nada está resuelto.

El resto de los integrantes de la Coalición formulan quejas por lo bajo, ante la incorporación de los socialistas. El temor de las agrupaciones como las que representa la actual diputada Betina Fiorito- respaldada por Miguel Pichetto- es que la interna los deje sin lugares expectatntes en las listas de diputados.

A esto lo respondió en «off» un radical algo enojado: «Lo que tienen que pensar es en gobernar la provincia, no en conseguir una banca de diputados por 4 años. Esta coalición, gane quien gane, tiene la responsabilidad de tener un programa de gobierno y necesitará de funcionarios capacitados para cada área. El que esté preocupado por su futuro de acá a cuatro años, que lo diga. Acá lo primordial es armar una fuerza sólida que incopore a todas las fuerzas que quieren un cambio drástico en Santa Fe. No se trata de ganar, sino de gobernar. Y el que esté pensando en una sola de esas dos cosas, se equivoca» concluye el diputado radical, de estrecha cercanía a Pullaro.

En sintesis: El Frente de Frente es un hecho. No llevará ese nombre, y quienes se oponen, usarán como resistencia el sostenimiento de Juntos por el Cambio. Un asunto que no cala hondo en ninguno de los dos principales partidos opositores de Santa Fe. El nombre, parece, será «Santa Fe Cambia» o algo parecido. Lo otro, lo que hace dos o tres meses parecía complicado, está resuelto.

Las expectativas, claro, es que de aquí saldrá el próximo gobernador o gobernadora de la Provincia. A eso, lo definirá la sociedad. Y eso, ya no depende solamente de los dirigentes.

*Para conicherep.com