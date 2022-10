José Corral: "El de Perotti es un mal gobierno que no cumplió con sus promesas"

El exintendente de Santa Fe y referente de la UCR José Corral relativizó la importancia de un posible cambio de estrategia del gobernador Omar Perotti en el calendario electoral y la posibilidad de realizar las elecciones generales en septiembre, lo más cerca posible de la nacionales. Aseguró que “un cambio de fecha no va a cambiar la necesidad de un cambio”. También descartó repercusiones en el armado opositor. “El desafío de la oposición es conformar una coalición amplia, un programa de gobierno y ofrecerlo a la ciudadanía porque viene un tiempo de cambio a Santa Fe, no importa cuándo sean las elecciones”, aseguró.

Según el santafesino, por más que la gestión peronista quiera ganar tiempo y estirar las fechas de los comicios, no le alcanzará. Corral cree que hay “hay un mal gobierno que no cumplió con sus promesas, especialmente la de orden y paz y desarrollo económico, y eso no va a cambiar en los meses que quedan”.

-¿Qué opina dela posibilidad de que Perotti retrase el calendario electoral?

-Nos parece de buena práctica hacer una ronda de consultas con los partidos políticos, son las reglas de juego para la elección democrática. Si bien hay atribuciones que están indicadas por la Constitución, nos parece muy importante un encuentro con los espacios políticos.

-¿Qué plantearía en caso de producirse esa ronda de consultas?

-Lo conversaremos. No hay ningún prejuicio sobre el tema, habrá que conversar cuál es la estrategia más adecuada y cómo avanza la discusión nacional, sobre la intención de algún sector del Frente de Todos de eliminar las PASO, que no nos parece una medida adecuada porque son la manera más democrática de que la ciudadanía se exprese sobre los candidatos de cada coalición y permite resolver liderazgos.

-¿Por qué cree Perotti utilizaría la estrategia de acercarse a la elección nacional?

-En cualquier caso estamos hablando de que las elecciones van a ser en menos de un año. Si alguien cree que en ese tiempo puede revertir una mala gestión o iniciar obras para que estén terminadas en menos de 12 meses, se está equivocando. Hay un mal gobierno que no cumplió con sus promesas, especialmente la de orden y paz y desarrollo económico, y eso no va a cambiar en los meses que quedan.

-¿Los cambios de fecha pueden generar alguna repercusión en el armado del frente opositor?

-No. En cualquier caso los cronogramas son diferentes y los sistemas electorales también. La gente distingue los niveles nacional, provincial y local. Estoy convencido de que viene un periodo de cambio en la ciudad de Santa Fe, en la provincia y en lo nacional también, pero a eso lo dirán las elecciones.

-¿Cree que esta decisión de Perotti beneficia o perjudica a alguien?

-Hará que conversarlo, creo que un cambio de fecha no va a cambiar la necesidad de un cambio político y la consideración que los santafesinos tienen de la actual gestión. El desafío de la oposición es conformar una coalición amplia, un programa de gobierno y ofrecerlo a la ciudadanía porque viene un tiempo de cambio a Santa Fe, no importa cuándo sean las elecciones

Fuente: Letra P, sobre una nota de Agustín VISSIO