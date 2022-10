¿Ricardo López Murphy se anima a la candidatura presidencial?: «Tengo disposición para eso»

Ricardo López Murphy, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que se animará a la candidatura presidencial, si el espacio que lidera (Republicanos Unidos) le exige que forme parte de una interna. Por otro lado, López Murphy dijo que Mauricio Macri no tienen ningún tipo de control en la asignación de candidatos en JxC para el 2023.

En una entrevista para la agencia NA, el exministro de Economía afirmó que se animaría a ser parte de la competencia por el Poder Ejecutivo en 2023. «Yo tengo disposición para eso, no es que estoy negado, simplemente estamos tratando de jerarquizar el debate por el programa, las reglas de juego y la narrativa, en lugar de las candidaturas. Nos vamos a hacer cargo de lo que se haya que hacerse cargo», comentó.

Luego, López Murphy desmitificó a Macri como capitán de JxC y dijo: «Ni él ni ninguno (tiene el control del proceso de selección de candidatos), es una coalición muy polivalente y amplia. Pero no creo que nos haya perjudicado. Él tiene opiniones y yo también sobre lo que hay que hacer». Además, sostuvo que la opinión del expresidente no le preocupa en absoluto.

«Siempre es un tema. Inevitablemente ellos (los dirigentes que fueron presidentes) van a opinar y su peso en la opinión pública refleja el hecho de haber ocupado la primera magistratura. Por ejemplo, a mí no me preocupa ni me afecta en un sentido u otro. Probablemente, creo que es difícil ser expresidente y comprender esa realidad que ya no está en control del proceso y no tiene el poder que tuvo», arremetió el economista.

«A finales de mayo se resolverá quiénes van a las candidaturas. Se va a demorar eso porque lo lógico es que esclarezcan un programa… más que un programa, criterios de políticas públicas para disponer de una narrativa consolidada y competir bajo ese paraguas. Esto me parece la mejor garantía de gobernabilidad que le podemos dar a la sociedad», concluyó.

* Para www.elintransigente.com