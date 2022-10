El difícil momento de Rodrigo De Paul: Simeone lo dejó en el banco y ni siquiera lo mandó a calentar

Rodrigo De Paul no jugó ni siquiera un minuto en el partido de Champions League que este martes el Atlético de Madrid perdió en Bélgica ante el Brujas. No solo eso. La decisión del entrenador fue que el futbolista argentino ni siquiera realice el calentamiento para ingresar y vio todo el partido sentado en el banco de suplentes. Incluso, hubo un detalle que no se vio por televisión y que fue observado por un periodista español del diario Marca.

De Paul está en el centro de la polémica por quedarse en Miami con su novia Tini Stoessel cuando le había pedido licencia al club por un problema personal, supuestamente relacionado a un asunto de salud de su padre. Esto generó mucho enojo en los hinchas del Colchonero y hasta el presidente del Aleti tuvo que salir a hablar: “Es un tema del jugador y del club”, dijo Enrique Cerezo.

El mediocampista fue convocado por Simeone para el partido con el Brujas luego de no aparecer en la nómina para el compromiso de Liga contra el Sevilla pocos días después de su escansalosa ausencia en los entrenamientos. El Atlético no jugó bien y perdió 2 a 0. Pese al rendimiento del equipo, el Cholo no lo tuvo en cuenta para ingresar en ningún momento. Siempre estuvo sentado en el banco de suplentes y hasta se dio una situación confusa durante el segundo tiempo que no se vio en la transmisión de la televisión, pero que fue advertida por un periodista del diario Marca.

“Hubo un momento en el que De Paul pensó que le tocaba el turno de calentar para entrar. Se levantó pensando que era su turno pero desde el cuerpo técnico se le mandó a sentarse de nuevo. Tras la polémica no iba a tener minutos en cancha”, escribió el periodista David Medina en el diario Marca, que estuvo en la cancha del Brujas y presenció la situación descripta en la nota.

La decisión de Simeone de no darle minutos y tampoco hacerlo calentar parece ser un mensaje fuerte hacia De Paul, con quien estaría molesto por la situación que se vivió tras los partidos de la Selección argentina en Miami y el pedido de la licencia.

Fuente: TN