Lionel Messi no disputará el próximo partido del Inter Miami: el "Tata" Martino explicó el por qué de su ausencia

Tras varios rumores que lo alejaban de Canadá, finalmente se hizo oficial: Gerardo Martino confirmó que no contará con la presencia de Lionel Messi, ni de Luis Suárez, ni tampoco de Sergio Busquets, en la visita del Inter Miami a Vancouver Whitecaps por la fecha número 15 de la Major League Soccer.

"La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Leo ha revolucionado la liga, pero nosotros tenemos que ver por la salud del equipo. Los motivos detrás de esto fueron el calendario que teníamos por delante esta semana", aseguró el técnico argentino.

Y es que, desde Vancouver no quieren que se repita lo mismo que en Hong Kong, donde el astro mundial no disputó ni un solo minuto del partido oficial, por lo que los aficionados ya están enojados con la dirigencia de Miami, ya que piden un reembolso de las más de 50 mil entradas que se vendieron a un precio que arrancaba en los 240 dólares.

Ante esto, el Tata debió empatizar con los fanáticos enfadados con las ausencias de estas leyendas del fútbol, aunque también dejó clara su postura, explicando: "Entendemos que muchos aficionados se sentirán decepcionados, pero a veces los entrenadores tenemos que hacer lo mejor para el equipo. Ayer, después del entrenamiento, tuvimos una breve reunión entre el cuerpo técnico y los jugadores y en ese momento decidimos que ellos no iban a hacer el largo viaje para enfrentarse a Vancouver".

"No es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su negocio no se vea afectado por quién asiste al juego. La emoción de ver a Messi siempre ha sido así desde sus tiempos en el Barcelona. Aquí, en la MLS, esto se ha vuelto aún mayor. ¿En qué otro lugar del mundo los aficionados rivales exigen que el equipo anuncie la presencia o ausencia de un jugador en particular antes de los partidos?", culminó el director técnico.

Cabe recordar que el Inter Miami se enfrentará ante Whitecaps este próximo sábado a partir de las 23:30 horas argentinas, donde buscará seguir aumentando de a tres puntos para mantener su liderato en la Conferencia Este de la MLS.

Fuente: 442