Viotti se le plantó a Castellano, y por ahora no hay ampliación de la ZEC

La iniciativa del Departamento Ejecutivo propone agregar 18 cuadras al área de aparcamiento pago y un fuerte incremento en el costo de la hora.

La idea del Gobierno es desalentar la concurrencia de automotores al centro y empujar al recambio de vehículos estacionados.

Actualmente, la “mancha” de estacionamiento medido es de 141 cuadras, pero es notorio que la baja disponibilidad de lugares, provoca que la demanda se haya extendido a sectores aledaños generando gran conflictividad.

La otra modificación a la norma que regula la ZEC que pretende el Ejecutivo es que la actualización del costo de la hora no dependa más del acuerdo de los Concejales sino que se produzca de forma automática atándolo al valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que se actualiza de manera periódica.

El costo actual de la hora es de $ 30, pero si se aplica el valor que en este momento tiene la UCM ($ 6,00 para el período septiembre-octubre), se elevaría al doble. Y para el bimestre noviembre-diciembre treparía a 65,40.

Pero este valor se incrementaría en un 40% a partir del próximo año, si se aprueba en el Concejo la actualización de la UCM, que tiene pensado el Ejecutivo. De ser así el costo de la hora en enero próximo podría llegará a los $ 91,50.

En este contexto, una vez expresados los fundamentos por parte del oficialismo, el edil Leonardo Viotti (UCR-Juntos por el Cambio) se mostró a favor “de pedir opinión a la gente del Centro Comercial y a la Cámara de Comercio, como también a las vecinales con jurisdicción en la nueva ZEC”.

Martín Racca (PJ) intervino para aclararle que “todo está hablado y charlado con el CCIRR”, pero Viotti recordó que “muchas veces nos dicen (el oficialismo) lo mismo y después nos enteramos que no es así”.

Al respecto, Lisandro Mársico (PDP-Frente Progresista) se mostró partidario de profundizar el análisis del proyecto. “Me parece que debemos tener todo cerrado porque de ahora en adelante el Concejo ya no tendrá más que ver en la fijación del costo”, señaló al tiempo que dejó en claro que está de acuerdo con las intenciones del Ejecutivo: “Vamos todos en esa misma línea para la ampliación de zona, pero se agrega que de ahora en adelante la actualización del costo de la hora se fijará por la UCM y me parece una locura que sin discusión lo despachemos para aprobarlo el jueves”.

Fue el presidente del Cuerpo, Germán Bottero, quien propuso convocar al Centro Comercial y a las Vecinales (barrios Alberdi, Central Córdoba, 30 de Octubre, Mosconi, 9 de Julio y San Martín) y la Presidenta de la Federación de Vecinales (Vanesa Macagno), alternativa que fue aceptada por todos y el encuentro se llevará a cabo el próximo viernes a las 8.30.

PREDIO DE

LA FLOR

Por otro lado, el Justicialismo volvió a la carga para sacar la Ordenanza que dona el Predio de la Flor a la Provincia para la construcción de un edificio para los Tribunales, otro para el Concejo Municipal y dependencias para la administración municipal. El proyecto está trabado porque la oposición pide precisiones sobre lo que recibirá la ciudad a cambio y garantías que efectivamente se cumplirá con el proyecto comprometido.

Fue la concejal Valeria Soltermam la que propuso avanzar estableciendo las exigencias de los bloques Juntos por el Cambio y PDP, pero la oposición se mantiene en su postura y a través de Viotti pidió que “sea condición previa al desarrollo del proyecto un estudio de impacto ambiental y vial y que haya estacionamiento para contener la demanda”. También reclamó que “las tres licitaciones (de los edificios) se realicen juntas y que se fije un plazo de ejecución”. Además, para avanzar requirió tener “una idea general y volumétrica sobre la ubicación que tendrá cada edificio”.

De igual manera, impulsó la formación de una Comisión Técnica conformada con representantes de la Justicia, el Ejecutivo y el Concejo.

En otro orden, la oposición quiso saber si las obras tienen asignadas partidas en el Presupuesto provincial 2023, y el oficialismo quedó a cargo de recabar esa información

En este marco se decidió convocar al secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino para esta mañana, a las 11 para acelerar algunos pasos y resolver la cesión del Predio de la Flor.

DIFERENCIAS

Un tema que provocó un intercambio entre oficialistas y opositores fue el proyecto de Resolución presentado por el pedepista Lisandro Mársico que solicita “a la Jefatura del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A., gestione la obra de cloacas para los vecinos ubicados en calle Eros Faraudello entre las arterias Vélez Sarsfield y Chacabuco”, en barrio Los Nogales..

En el texto indica que “resulta imperioso cubrir esta necesidad” y solo se trata “de 200 metros de red cloacal que se debe ejecutar, y que es ínfimo el número (14 o 16) de conexiones que se sumarían al tercer módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales”.

Racca le respondió que el Ejecutivo “ya avanzó con esa gestión y se está esperando la respuesta de ASSA sobre la factibilidad de la obra” y mocionó que el proyecto quede en Comisión, pero Mársico sostuvo que prefiere que todo quede por escrito y le pueda dar respuesta concreta a los vecinos y a la Vecinal que le trasladó la inquietud”.

Juan Senn respaldó a Racca “porque si está la Vecinal trabajando con Obras Públicas se debe esperar el resultado de la gestión y adelantó que no acompañarán el proyecto por respeto al trabajo que están haciendo los funcionarios que están en el tema”.

Viotti se tomó el pedido de demoprogresista y le dijo a los peronistas: “ustedes tienen herramientas como Ejecutivo para contestarle al vecino, pero nosotros tenemos solo esta para mostrarle que atendemos los reclamos que nos llegan”.

Mársico cerró con una ironía y en el mismo sentido que su par radical, preguntó: ¿qué le digo al vecino entonces?, que las respuestas a sus reclamos me la dieron los Senn y Racca".

OTROS DESPACHOS

Tuvo trámite favorable para llegar a la sesión de mañana, la Ordenanza enviada por el DEM para autorizar la realización del Quinto Censo de Empresas del Sector Software y Servicios Informáticos a través del Instituto de Capacitación y Estudio para el Desarrollo Local.

Igualmente, llegará al encuentro legislativo, una Minuta de Comunicación del pedepista pide que “previo relevo de las calles más deterioradas del Barrio Los Nogales, se realice sobre los baches su limpieza y posterior imprimación con emulsión, para luego realizar el bacheo con concreto asfáltico en frío y a posteriori realizar la compactación con rodillo”.

Asimismo, serán sancionadas otras tres Minutas de Mársico, que solicitan al DEM que: evalúe la posibilidad de: reparación de los bancos y las veredas internas, forestación, renovación de juegos infantiles, colocación de cestos (no existe ninguno actualmente) y reforzar iluminación en el sector interno; la colocación una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente en el espacio público correspondiente al Barrio Jardín que comprende el frente del Centro de Atención Primaria de Salud N° 9, de la Escuela Nº 1351 Madre Teresa de Calcuta y del Jardín de Infantes Nº 196 Borda Fredes; y que se pavimente el ingreso al Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 9, ubicado en el Barrio Jardín.

Las otras dos Ordenanzas del Ejecutivo que se aprobarán son el refrendo del Decreto que le da marco al convenio suscripto entre “Cormorán S.A. Servicio Mayorista” y la Municipalidad de Rafaela, para la ejecución de la obra de bacheo de calle General Paz al 320, de la ciudad de Rafaela; y la prohibición de estacionamiento de vehículos destinado al Ascenso y Descenso de personas por un tramo de doce (12 mts.) frente a la vecinal de Barrio Malvinas Argentinas, sita en calle J. Gálvez 264.

DECLARACIONES

DE INTERÉS

Proyectos de la bancada oficialista que también tendrán luz verde en la sesión son las declaraciones de interés municipal de: la 1º Jornada de Talleres STEM para niñas y mujeres adolescentes a desarrollarse en la Universidad Nacional de Rafaela el sábado 15 de octubre de 2022; y el 31º Torneo Infantil Ben Hur 2022, a desarrollarse en instalaciones del Club Sportivo Ben Hur, del 18 al 21 de noviembre de este año.

Un tercer proyecto con la misma finalidad, pero de Juntos por el Cambio, es para declarar de interés municipal la Jornada de Divulgación y ciclo de charlas por la semana Internacional del Espacio: Observatorio Pryzbyl, Severín Amigos de Urania”, organizada por la ESSO 428 "Luisa Raimondi de Barreiro".

Fuente: La Opinión