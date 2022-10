Elisa Carrió reiteró que «después del mundial chocamos» y será inevitable: ¿Por qué?

El país atraviesa un duro momento económico y social que tiene en el eje del conflicto a la inflación. El Gobierno de Alberto Fernández no pudo controlar este fenómeno y el IPC sube mes a mes. Si bien Sergio Massa, ministro de Economía, impulsó varios planes para desacelerarlo, no lo logró y ahora Elisa Carrió prevé un final malo e inevitable para la Argentina.

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que «después del mundial chocamos» y que esta es una situación que desde hace meses está latente pero que para finales de año será inevitable. «El campo nos salvó del quiebre en septiembre«, explicó la dirigente en referencia a las liquidaciones de cosecha que se realizaron bajo el esquema de «dólar soja».

«Con tantos tipos de cambio prefieren esperar. Si no hay Gobierno ni nada. Hay una sequía brutal terrible y ya hubo tres heladas. La pampa húmeda está quebrada la tierra. No pueden cosechar el trigo, en el mejor de las condiciones el 50% pueden sacar«, reveló Elisa Carrió en TN que, siguiendo con las críticas acerca de la economía, apunto contra el titular del Palacio de Hacienda.

Elisa Carrió arremetió contra Sergio Massa

Por otra parte, Carrió afirmó que «la gestión de Massa es pésima» y que él «es un inmoral». En este sentido, remarcó que tiene «la típica mentira cortoplacista. Esto del tipo de cambio distinto, es un juego de magia» del que nadie tiene una cotización exacta ni puede conocer con exactitud que sucederá a futuro. También apunto contra el Presupuesto 2023 e indicó que el rol del presidente será determinante para revertir los problemas económicos a futuro.

«Es poco serio el presupuesto, la Coalición Cívica no puede acompañar eso. Prevé una inflación del 65% y es porque no recorta donde debe recortar. En diciembre no va a haber reservas. El final es que fracasa el plan de Massa. Si esto es así, que será en diciembre o enero, va a haber un personaje fundamental que no es Massa porque es una mentira de primavera. El único personaje que puede tener rol no es Cristina, es Alberto Fernández. Si bien fracasó, la pelea de fondo en el mundo está entre democracia y dictadura», concluyó.

