Aníbal Fernández: “Podemos ganar la elección el año que viene”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se mostró confiado de cara a las elecciones del año próximo, pese a la interna y las diferencias que atraviesan al Frente de Todos. “Podemos ganar”, manifestó y aseguró que habrá PASO.

Al momento de analizar la actualidad política, también aprovechó para criticar a Mauricio Macri. Señaló que no leyó su libro porque “es poco serio” y que el ex mandatario “no tiene idea de nada”. “¿Ustedes creen que ese hombre fue un presidente? eso demuestra que en Argentina cualquiera puede ser presidente”, manifestó con su característica ironía. “No tiene la menor idea de lo que significa manejar un país, que no hayamos explotado en mil pedazos es una casualidad”, agregó.

En este marco, al ser consultado sobre el oficialismo tiene chances de ganar las elecciones de 2023, respondió: “Claro que sí”. “Presentándonos y trabajando para la unidad, y buscando alternativas que permitan que limpiemos la hojarasca respecto de las discusiones que poco tienen que ver con la seriedad”, expresó y aclaró que él no se postulará en ningún cargo: “A esta altura del partido soy un león herbívoro, no tengo ningún interés, supongo que mi gestión terminará el 10 de diciembre del año que viene y volveré a trabajar a mi estudio”.

Aníbal Fernández planteó que pueden llegar a competir por la presidencia “uno o dos candidatos”: “Si es uno, estará consensuado; y si son dos tendrán que competir en las PASO, como dijo el Presidente”. En ese sentido ratificó que las internas se definirán en las Primarias y que hasta el momento el único postulante “definido” es Alberto Fernández. “No hay ningún otro que haya definido sus cosas hasta este momento, y pretender a 7 meses de cuando hay que empezar a hablar estas cosas no tiene mucho sentido, es poco serio; hay mucho por delante y muchas cosas por poner arriba de la mesa”, declaró en diálogo con C5N.

Al respecto destacó “el trabajo que se está haciendo con el litio”, la culminación del gasoducto Néstor Kirchner, lo que “nos va a dar muchas divisas”. Sin embargo, señaló que “el problema más fuerte que tenemos es de las puertas para adentro: en el bolsillo de la gente no hay plata”. “Hay que encontrar la forma para que el mejor comedor sea el de tu casa no el del barrio. La industria, el campo, el comercio, la balanza comercial... están en el mejor momento, pero todavía no llegamos a lo que mas nos interesa que es resolver el problema del bolsillo de los trabajadores”, planteó.

Atentado contra Cristina Kirchner y el avance de la investigación

En el día que fueron arrestados cuatro integrantes del grupo Revolución Federal, el ministro de Seguridad analizó que los actos violentos y discursos de odio de estas organizaciones forman parte de “un fenómeno que ha sucedido en muchas partes del mundo”. “Se veía en distintas partes, no teníamos porque ser una excepción, sobre todo cuando aparecen tipos como estos garcas que son los que financiaron esta situación”, agregó poniendo el foco en la empresa vinculada a Luis Caputo, ex funcionario de Macri.

“Han buscando un grupo de tipos que se han prestado para hacer esas cosas, les dieron casi 8 millones de pesos para que se movieran, lo facturaron como para quedar mas o menos ordenado pero es la factura número uno, nunca habían tenido actividad, no está la carpintería, no saben trabajar en carpintería, no han hecho ningún mueble, está muy claro”, acusó.

“Cuando se produjo el atentado, si hubiesen logrado ultimar a Cristina los mercados se hubiesen impactado fuertemente”, analizó suponiendo que “hay otra cosa más” detrás del ataque a la Vicepresidenta “apostando al caos”.

“Estos pibes (los de Revolución Federal) son responsables porque cobraron, pero no son los que lo planearon. Una parte de los responsables la tenes ahí con los 8 millones que pusieron los hermanitos Caputo”, enfatizó Aníbal Fernández.

Con información de www.infobae.com