Máximo Kirchner: “Creo que Cristina no va a ser candidata”

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner habló de las elecciones del año próximo y lanzó un vaticino fuerte: “Creo que Cristina no va a ser candidata”.

En ese sentido, el líder de La Cámpora consideró que el Frente de Todos “hoy no tiene” postulantes y le envió un mensaje a Alberto Fernández: “Creo que él ha dicho que sí, pero para un oficialismo, que su Presidente vaya a PASO con otros competidores es cuanto menos extraño”:

En el mismo contexto, en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape, consideró que el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Horacio Rodríguez Larreta: “Yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a Macri”.

Luego sacó de la carrera presidencial a Patricia Bullrich: “Ella no, sería muy malo para el país. Igual puede haber un sector que la quiere, hay gente que en Tucumán votó a Bussi...”.

Muy positiva fue su mirada sobre Eduardo De Pedro: “Wado es muy capaz. Se trabaja muy bien con él. Es un buen militante, laburante, camina, tiene buen criterio y tiene una edad interesantísima: tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad”.

Te puede interesar: Cristina y Máximo contra “Los Gordos”: una batalla por el poder entre millonarios

Otro de los temas relevantes de la charla fue la inflación y su posible efecto en los comicios de 2023. “Nosotros en el 2015 teníamos una inflación de 22% y perdimos la elección”, recordó instantes después de asegurar que, “más que por un tema electoral”, le preocupa el tema porque están en juego “los alimentos para la gente” y si eso no se controla crece el índice de indigencia.

En cuanto a cuál debería ser la estrategia para ponerle un freno a la suba de precios, el titular del PJ bonaerense señaló: “Hay que hablar bien con los dueños de las empresas para hacerles entender que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo y el Estado también durante la pandemia, porque a muchas empresas les dio la ATP para que pagaran los salarios”.

Sobre el rol de Sergio Massa como ministro de Economía, considero que “está administrando consecuencias” del macrismo y de las políticas que implemento Martín Guzmán.

El ataque a CFK y la versión para sus hijos

El recuerdo y el análisis del atentado a Cristina Kirchner generó una doble revelación de Máximo Kirchner: primero contó cómo se enteró del hecho y luego se permitió contar una intimidad sobre cómo decidieron manejar el tema para cuidar a sus hijos pequeños.

Luego de considerar que previamente se generó un clima de caos para llegar a ese nivel de agresión, el diputado nacional relató: “Me había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos, llegué y a los cinco o diez minutos me sonó el teléfono. Vi que era el secretario de Cristina pero dije, ‘lo atiendo en un ratito’ porque estábamos en medio de una charla. Entonces llamaron a otro teléfono y ahí me dijeron, ‘venite’. Habré llegado (a la casa de su madre) a las 10 de la noche, no me acuerdo”.

Después Máximo Kirchner contó de qué forma le explicaron a sus hijos lo que había pasado con la Vicepresidenta y lanzó un dardo a los medios de comunicación que en su momento dijeron que el arma no era real: “Les agradezco porque ayudaron para que la madre de los nenes los convenciera de que era una pistola de juguete. Ayudaron para que mis hijos creyeran que no era tan grave la situación”.

La estrategia dio resultado -amplió Máximo Kirchner- porque, en el reciente cumpleaños de su hija Emilia, los chicos “estuvieron con la abuela y no preguntaron nada en ningún momento”.

En ese marco, el líder de La Cámpora confesó que el atentado provocó preocupación en su entorno, a punto tal que le hicieron una recomendación de seguridad: “El día del acto de la CGT me pidieron que me ponga chaleco antibalas, pero no quise”.

“Que tengas que subir con un chaleco antibalas quiere decir que no estamos funcionando bien como sociedad. Es una cuestión de convicciones propias. No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. No es el país en el que uno quiere vivir. Igual, si un día te va a pasar algo, es mejor que te pase en esos lugares, haciendo algo”, finalizó.

Con información de www.infobae.com