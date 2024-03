Patricia Bullrich criticó al kirchnerismo por apoderarse del Día de la Memoria: "Si voy a la marcha me matan"

En la previa del 24 de marzo, Día de la Memoria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al kirchnerismo por apropiarse de la marcha. "¿Qué pasa si yo voy? Me matan", aseguró la funcionaria, convencida de que los sectores K y la izquierda “deformaron” la lucha por los derechos humanos y la convirtieron en una “daga” contra el que piensa distinto.

Por otra parte, la dirigente del PRO pidió cuidar la investidura presidencial, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel dijera que el presidente Javier Milei es un “pobre jamoncito” entre ella y su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

En el marco de la movilización que este domingo partirá desde la exESMA para conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar, Bullrich aclaró que el operativo lo tendrá a cargo la Policía de la Ciudad y no su cartera.

“Los derechos humanos se han usado en la Argentina, en los últimos 20 años, como una daga ideológica de aquellos que formaron parte del kirchnerismo y de los grupos de izquierda. Los derechos humanos se deformaron, y terminaron siendo algo total y absolutamente partidista”, sostuvo la ministra en diálogo con Radio Mitre.

Dijo, además, que tanto ella como las Fuerzas Armadas están en contra de los golpes de Estado y de que el país esté “fuera del orden constitucional”, a la vez que destacó que ya son más de 40 años de democracia ininterrumpida. Y fue en ese momento que marcó: “Antes, todos los sectores podían participar de una recordación del 24. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos. ¿Qué pasa si yo voy a una marcha del 24 de marzo? Me matan, porque lo han convertido en una daga contra el que piensa distinto”.

Siempre bajo esa postura, Bullrich incluso apuntó contra Adolfo Pérez Esquivel, pero sin nombrarlo. “Hasta el Premio Nobel, una vergüenza. Llama permanentemente a la guerra con el que piensa distinto”, deslizó.

Convencida de que la conmemoración de esta fecha “no es más lo que era”, la funcionaria de Javier Milei aseguró que el kirchnerismo incluso la utilizó para “dar discusiones tontas” y sinsentido, como que es “obligación” decir o poner por mail que fueron 30.000 los desaparecidos.

“Es total y absolutamente una utilización política y económica. Tuvieron Sueños Compartidos, organizaciones que recibían plata, universidades que no eran y que querían convertirlas... Se terminó convirtiendo en un mundo repleto de dinero, de gente que vivió de eso y de la deformación del concepto de derechos humanos”, acusó.

Como ejemplo de su posición, la funcionaria planteó que las agrupaciones no se hacen eco cuando a un policía intentan meterlo preso por reaccionar, al ser agredido por un delincuente, y que eso las transforma en lugares “sesgados”.

Por último, Bullrich evitó polemizar con Villarruel. “Yo no me quiero meter en una discusión de las palabras de la vice. Cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace y dice. Es una persona de mucho valor, que tiene personalidad, presencia e ideas claras. No es mi objetivo una discusión con la vice respecto a estos temas”, indicó la ministra.

con informacion de mdzol.com