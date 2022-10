Charlotte Caniggia confesó qué hará si gana los $10 millones de “El Hotel de los Famosos 2″

Después de meditarlo, Charlotte Caniggia aceptó ser parte de El Hotel de los Famosos 2 (eltrece), que se comenzará a grabar en los próximos días. Su hermano, Alexander Caniggia, ganó la primera edición y ella espera llegar tan lejos como él, y ya contó qué hará con el dinero si se consagra.

Ante Mañanísima (Ciudad Magazine), la hija de Mariana Nannis explicó que utilizará el premio mayor para irse de viaje a países raros o que no conoce, como China. Su mellizo también lo invirtió en paseos con Melody Luz, pero a lugares que ya había visitado cuando vivía en Europa.

La mediática, que semanas atrás deslumbró en ¿Quién es la máscara? (Telefe), reconoció que no le gusta convivir con gente que no conoce, por lo que debió pedirle consejos a Alexander. Por último, se mostró con mucha fe en la competencia deportiva. “Me gusta correr y también limpiar, así que en eso iré bien. Lo que no me gusta es cocinar”, cerró.

Quiénes participarán de “El Hotel de los Famosos 2″

Las figuras convocadas para la segunda temporada son Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Marian Farjat, Fernando Carrillo, Florencia Moyano, Delfina Gerez Bosco, Mimi Alvarado, Sebastián Cobelli, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

Fuente: TN