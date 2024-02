La China Suárez y Lauty Gram estarían atravesando una crisis: la foto que prueba el distanciamiento

Pese a que nunca confirmaron su relación, la China Suárez y Lauty Gram dieron mucho de qué hablar por su complicidad, los mensajes a través de redes sociales, las vacaciones juntos y algún que otro drama con la ex del cantante, Madison Segretti. Sin embargo, el vínculo que los une parece atravesar por una crisis, debido a que ambos dejaron de seguirse en Instagram.

Pochi, de la cuenta de chimentos Gossipeame, compartió un par de capturas que evidencian que los artistas ya no se tienen en las redes sociales. Sobre la imagen, la panelista de Ciudad escribió: “¡Claramente acá se picó todo!”.

Luego, en el texto, Pochi expuso una información de la cual no había hecho mención antes, pero que indicaría que las cosas no van bien entre la China y Lauty. “Alguien me había contado que cuando él se presentó en la Costa, lo habían visto llorando por la China, y la dejé pasar. ¡Ahora me cierra todo!”. Hasta el momento, tanto la modelo como el cantante no se pronunciaron sobre esta decisión.

Fuente: TN