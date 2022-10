Atragantados con las medias de Perotti y Castellano

Cuando hace falta defender lo indefendible sobre la decadente gestión de Castellano y Perooti, se tiene que dar al menos tres circunstancias: Que realmente se sientan afectados y que las críticas sean veraces, que alguien se vista de Superman y que un "buey corneta" se preste a hacer una nota que ningún periodista serio lo haría. Eso se dio en el programa de "Sergio Massa Zanoni" en la mañana de hoy y al solo efecto que los estudiantes de periodismo adviertan lo que no tienen que hacer cuando ejerzan la profesión, lo transcribimos en su totalidad:

El jefe de Gabinete del gobierno municipal, Marcelo Lombardo respondió a las declaraciones del exministro de seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro. Las mismas fueron formuladas en el marco de la campaña a gobernador que realizó el miércoles en la ciudad de Rafaela, al ser consultado sobre las escuchas que se viralizaron cuando era ministro en Santa Fe.

Lombardo sostuvo: “uno siempre confía en que el ciudadano tiene memoria. Vivimos en una vorágine que a veces algunos funcionarios, hoy candidatos, vienen a querer darnos clases sobre temas en los que son absolutamente responsables”.

“Uno piensa que estos exfuncionarios, que pasaron toda su gestión ignorando a la ciudad, hoy se acuerdan de Rafaela y aparecen cada dos o tres meses a hacer declaraciones y hablar de una temática en la que hicieron agua. Se plantan en una temática en que fueron responsables y les falta autocrítica”, declaró.

“Es una posición hipócrita y desmedida. Pullaro habla de que el intendente va a pagar caro, casi amenazando. Uno escucha esas cosas y, en este proceso de descreimiento de la política, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por medir nuestros términos, hacer autocrítica”, agregó.

También añadió: “Todas las fuerzas políticas de la ciudad fuimos a reclamarle a Pullaro. Creo que en sus términos termina involucrando al ciudadano en general. Nuestro intendente tiene respeto por tener tres intendencias a sus espaldas, decir lo que dijo del intendente es faltarle el respeto al rafaelino”.





Lombardo agregó que que demostrar lo que se hace a partir del logro objetivo. “Uno escucha estas declaraciones de Pullaro y las compara con las palabras que se expresaron durante el acto, aflora el sentimiento rafaelino con esa manera de hacer y de superarse. Uno como rafaelino pretende candidatos que vengan a proponer y no a plantear cuestiones vinculadas al pasado que lo incluye”.

Maximiliano Pullaro “viene a la ciudad en un rol de turismo político. Habría que ser más inquisitivo en las preguntas que se hace, viene a pasear por Rafaela y viene a hablar de cuestiones en las que hizo agua. Los famosos audios que se hicieron públicos no suceden a partir de un reclamo público si no de un reclamo privado, el reclamo privado es permanente. Hoy llamamos y tenemos la solución permanente, cosa que antes no sucedía”.

En la actualidad, “la realidad es diferente. El reclamo privado es posible y se han dado hechos en la temática de seguridad que fueron mejorando la realidad anterior. Recuerdo que Pullaro nos decía que era imposible hacer una tarea coordinada entre el 911 y el 105, y tratar de sacar lo máximo de esos recursos”.

Para finalizar, el funcionario municipal adelantó: “entiendo que nuestro partido político está analizando hacer un comunicado para responder a estas visitas que son permanentes. Cuando era funcionario no venía, ahora que tenemos esta idea de fomentar a Rafaela como ciudad de eventos viene a hacer turismo político”.

“La gente la está pasando mal, tenemos muchas cosas que hacer desde la política. Seguir sumando críticas hacia el otro sin autocritica no aporta nada. La ciudadanía está más expectante de lo que podamos hacer por solucionar los problemas de la gente”, cerró.

Esta información se transcribe en su totalidad de la pagina web de Radio Rafaela