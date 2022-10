Pullaro dijo lo que la mayoría en Rafaela piensa de Luis Castellano y Omar Perotti

Para entrar en contexto habría que recordar qué es lo que dijo Pullaro en Rafaela y que tanto les dolió a los peronistas de Rafaela, en especial a los que están junto al intendente Luis Castellano y no se aguantan las críticas por que se creen dueños de la verdad y están acostumbrados a manejar la ciudad como "patrón de estancia".

“Tuve encontronazos muy duros con el intendente Castellano y entendía que lo hacía de buena fe para mejorar la seguridad de su distrito, y es lo que tienen que hacer todos los Ejecutivos, lo que hoy no me explico es por qué si la situación empeoró, si hay más robo, menos policía y menos investigación por qué no reclama con la misma fuerza que tenía en aquel momento a su propio Gobierno, a su Gobernador”, preguntó para luego disparar que “esa contradicción le va a costar muy caro a Castellano, le va a costar la Intendencia. A mí, no me queda otra que pensar que en lugar de buena fe era pura politiquería”. También criticó con dureza a Omar Perotti, manifestando : “Perotti entregó a los santafesinos y no le importó que el origen fue una estafa del kirchnerismo, al que pertenece, a Santa Fe y convino un monto irrisorio porque está muy abajo de los que nos robaron. Fue una claudicación sin precedentes la del Gobernador”.

Luego de estas palabras, Castellano encomendó a Marcelo Lombardo para que saliera a contestarle por todos los medios al exministro de seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro.

¿Qué fue lo tan grave que dijo Pullaro?, simplemente osó criticar y decir lo que piensa gran parte de los rafaelinos y no hizo más que interpretar a esas personas que no tienen micrófono y que nunca pueden leer o escuchar críticas (salvo R24N), por que la mayoría de los medios esta cooptado por los favores que hace una desigual y en algunos casos desmedida pauta oficial que silencia voces.

Es de un cinismo mayúsculo acusar a Pullaro de "amenazar" al intendente por decir que "lo va a pagar caro", ya que todos sabemos que lo hace en términos políticos y alejado de cualquier otra connotación que se le está queriendo dar en una actitud sí de una supina mala fe, faltaría que Lombardo diga que Pullaro está planeando "matar" a Castellano, sacando el argumento de sus compañeros kirchneristas que acusan a quien se le cruza por la calle del atentando a CFK, y cartón lleno.

La realidad es que a Castellano y a sus adláteres les molestó en grado sumo que alguien que no es de Rafaela venga y les diga en la cara lo que realmente son. Castellano y sus compinches salieron rápido a responder, por que están acostumbrados a moverse como patrones de estancia y a que nadie los retruque o les diga lo que realmente son.

Bienvenido aquel que sin pelos en la lengua les recuerda que la libertad de expresión es una de las principales armas que tiene la democracia para poder defenderse ante los autoritarios que en muchos casos llegan al poder aprovechándose de las necesidades de la gente que los termina votando más con el estomago que con las convicciones.

Pullaro en el fondo dijo que tanto Omar Perotti y Luis Castellano no son honestos y eso provocó la ira de los que sin ponerse nunca "colorados", se creen dueños de la verdad.