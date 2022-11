Alfredo Cornejo apuntó contra Gerardo Morales: “Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos”

El acto de la Unión Cívica Radical del último sábado que encabezaron Gerardo Morales y Martín Lousteau sigue haciendo ruido interno en Juntos por el Cambio luego de que los referentes radicales -sobre todo el gobernador de Jujuy- apuntaran contra Mauricio Macri.

Aunque, como era de esperarse, los dichos de Morales no cayeron bien en algunos dirigentes del PRO, este lunes sorprendió al salir a criticar al presidente del partido un correligionario y hombre fuerte del espacio como Alfredo Cornejo, senador nacional.

“Lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo, sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto”, dijo el mendocino en diálogo con CNN Radio. Y sentenció: “Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente”.

“Hicieron mención a Macri donde no había necesidad y donde había que mostrar unidad. Los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio”, completó Cornejo, quien también apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, presente en el acto y principal rival de Macri en una posible interna presidencial.

Sobre el jefe de Gobierno, el ex gobernador de Mendoza sostuvo: “Le viene muy bien que sean otros los que desgasten a Macri”.

De esta manera, el ex presidente del Comité Nacional de la UCR cuestionó las palabras de su sucesor en ese cargo, quien durante un acto que realizó el partido el último fin de semana en Costa Salguero por el 39° aniversario de la vuelta de la democracia en la Argentina, apuntó contra Macri.

“Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, marcar un rumbo, tener la capacidad de escuchar, tener la humildad de saber que hacemos cosas bien y mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar”, dijo de manera tajante el gobernador de Jujuy.

En su intervención, Morales reivindicó la unidad de la alianza opositora de Juntos por el Cambio para disputar la Presidencia en 2023, pero claramente intentó diferenciarse del macrismo, en el marco de la disputa al interior de la coalición por las candidaturas del próximo año.

“Tenemos gestión. No nos van a correr, no nos van a enseñar. Uno siempre tiene que aprender, pero que no nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer. Podemos gobernar el país”, remarcó el dirigente radical, sin mencionar directamente al ex jefe de Estado, con quien ya tuvo cruces anteriormente.

A principios de junio pasado, se generó una fuerte tensión entre ambos luego de que Macri calificara a Hipólito Yrigoyen, uno de las máximas figuras históricas de la UCR, como uno de los primeros “populistas” del país, lo que motivó una carta de Morales en la que le remarcó que si su intención “es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”.

“No acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos atrasados porque nos abrazamos a ideales de nuestro partido que nos devolvió a la democracia en 1983″, expresó el gobernador jujeño durante el evento del último sábado.

Con información de www.infobae.com