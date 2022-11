Horacio Rodríguez Larreta habló del liderazgo de Mauricio Macri en el PRO: “Hoy tenemos una mesa que conduce”

Horacio Rodríguez Larreta se refirió al liderazgo de Mauricio Macri al frente del PRO y señaló que actualmente es una mesa la que lleva las riendas de Juntos por el Cambio. “Hoy tenemos una mesa que conduce”, enfatizó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el rol del ex Presidente en el espacio opositor. Además, se manifestó en relación a la interna con Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

¿Macri es el líder en el PRO?, le preguntó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Rodríguez Larreta respondió en LN+: “Hoy tenemos una mesa que conduce Juntos por el Cambio, en la que participamos Mauricio Macri como ex Presidente, los presidentes de los partidos, todos los líderes parlamentarios y los gobernadores”.

¿Entonces el PRO hoy no tiene un líder?, le repreguntaron al jefe de Gobierno porteño. “Hoy tenemos una mesa de conducción de Juntos por el Cambio”, insistió el funcionario opositor. Luego, al enfatizar la idea de una igualdad en lo que respecta al rol de líderes, detalló: “Tenemos una mesa en la que todos participamos y que es una mesa en la que logramos con mucho mérito, tener a la oposición unida”.

Luego, a Rodríguez Larreta le mostraron una ilustración en la que se lo veía a él frente a frente con Macri, jugando al ajedrez con guantes de boxeo. “No, no estamos así”, aclaró respecto una imagen que hacía alusión a un enfrentamiento entre ambos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también fue consultado por los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien le había dicho al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel: “Te rompo la cara”.

“No me engancho en eso. Con todos los problemas que hay, me parece una falta de respeto mirarnos el ombligo y pelearnos entre los políticos. A mi no me van a encontrar para eso”, advirtió el funcionario. “Yo estoy para darle pelea a la inseguridad o cuando tomaron las escuelas, que me planté y dimos pelea para mantenerlas abiertas. Esas son las peleas que yo doy, no me vas a encontrar nunca en las peleas políticas o cuestiones internas. Nunca me vas a encontrar agrediendo a personas de nuestro equipo, nunca “, insistió en sus dichos Rodríguez Larreta.

“No voy a contestarle y no lo digo esta vez —puntualizó el jefe de Gobierno porteño sobre Bullrich—. No le contesté nunca, porque no hace bien. Uno de los principales valores de Juntos por el Cambio es la unidad. Es la primera vez desde la vuelta a la democracia hasta hoy que con el peronismo, ahora kirchnerismo, en el gobierno, la oposición ha logrado mantenerse unida. Yo no voy a hacer nada que ponga en riesgo esa unidad”.

En declaraciones radiales, la titular del PRO también había redoblado la apuesta: “Si yo debato con Horacio no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este (en referencia a Miguel) a decir cualquier cosa”. Luego, apuntó: “Que Larreta discuta conmigo y no mande a sus soldaditos”.

En ese sentido, Rodríguez Larreta insistió: “La firmeza no es gritar desde la tribuna, eso no le cambia la vida a nadie. La firmeza que vale es la que soluciona todos los problemas todos los días. Es una firmeza en la que yo creo y que voy a sostener”.

Con información de www.infobae.com