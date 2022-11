Los seis mil argentinos “prohibidos” en Qatar: de barras a padres que incumplen la cuota mensual de sus hijos

None

A tan solo días del inicio del Mundial de Qatar, en el Gobierno crece la incertidumbre ante la posibilidad de que barras bravas viajen a ese país para estar presentes en los partidos de la Selección Argentina.

La empresa para los violentos no será nada sencilla, ya que según pudo saber TN de fuentes oficiales, existe una lista de 6000 argentinos “prohibidos” en Qatar. Se trata de hinchas que tienen derecho de admisión para los eventos deportivos en la Argentina y que tampoco podrán entrar a los estadios de Doha y serán deportados en caso de ser detectados por los controles de seguridad del organizador del torneo.

De los 6000 “prohibidos”, unos 3000 son barras bravas. TN accedió a detalles del listado en el que se encuentran mencionados algunos de los barras más famosos del país: de los históricos líderes de “La 12″ a los referentes de las hinchadas de River, Racing y San Lorenzo.

La información sobre estos barras y el resto de los argentinos con derecho de admisión fue entregada a Qatar por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de un convenio firmado a mitad de 2022 y que tiene como objetivo que el país organizador cuente con toda la información disponible sobre los hinchas argentinos más violentos.

River y Boca encabezan la lista de clubes con más barras con derecho de admisión. Toda la primera y segunda línea de la hinchada de Boca no puede entrar a la Bombonera y lo mismo ocurre con más de 200 integrantes de “Los Borrachos del Tablón”, la histórica barra de River.

En la lista también figuran históricos barras bravas como Pablo “Bebote” Álvarez (capo de la hinchada de Independiente) y César “Loquillo” Rodríguez (líder de la facción disidente de Independiente), enfrentado con “Bebote”.

También se encuentra Enrique “el boxeador” Rulet (capo de la barra de Racing) que fue condenado en 2016 a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Nicolás Pacheco en una de las sedes del club.

El listado se completa con Francisco Rescia (líder de la barra de San Lorenzo), que fue descubierto en un palco del Nuevo Gasómetro mientras veía un partido en plena cuarentena estricta; Daniel Paz, alias “negro fiorucci” (líder de la barra brava de Tigre); Ruben Pulisic (barra de Chacarita) y Gustavo “el Tachero” Luzzi (barra de River).

No todos los “prohibidos” son barras: por qué otros argentinos no pueden entrar a los estadios en Qatar

En el listado no todos son barras: también hay personas que tienen restricciones para entrar a una cancha por diversos motivos:

Derecho de admisión impuesto por los clubes debido a peleas o robos dentro del estadio.

Una medida restrictiva de la Justicia: son los hinchas prófugos por homicidio o robo y que fueron detenidos en un estadio.

Un padre que incumple con la cuota alimentaria.

Fuente: TN