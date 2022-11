Junto a Scaloni, parte de la Selección argentina llegó a Qatar: así sigue el cronograma antes del Mundial

None

Lionel Scaloni y sus colaboradores, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y el arquero Franco Armani llegaron esta noche a Doha, capital de Qatar, para disputar el Mundial de fútbol.

El primer grupo de la delegación argentina llegó esta noche al aeropuerto y se dirigió directamente para el predio de la Universidad de Qatar, donde se alojará la Albiceleste durante el certamen.

Allí esperará Scaloni a muchos de los futbolistas de las ligas europeas, mientras que otros viajarán directo a Abu Dabi para encarar el partido amistoso ante Emiratos Árabes del 16 de noviembre.

La Selección argentina debutará en la Copa del Mundo el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana en la ciudad de Lusail, ante Arabia Saudita.

¿Qué días juega la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2022?

Selección argentina vs. Arabia Saudita el 22 de noviembre a las 7.

Selección argentina vs. México el 26 de noviembre a las 16.

Selección argentina vs. Polonia el 30 de noviembre a las 16.

Recta final para definir a los citados de la Selección al Mundial: Scaloni tiene 28 nombres para 26 lugares

A dos semanas para la Copa del Mundo, varias selecciones comienzan a presentar de manera oficial sus listas de convocados para la gran cita. En Argentina hay gran expectativa por conocer la nómina definitiva de Scaloni, un listado que por el momento tiene un solo confirmado: Franco Armani, que ya viajó hacia Asia con la delegación nacional.

Se espera que el cuerpo técnico albiceleste se tome hasta último momento para definir a los 26 citados. Las lesiones que han aquejado a los jugadores argentinos en las últimas semanas y la continuidad de la competencia en Europa fuerza al DT a tomar todos los recaudos posibles.

La mayor preocupación por estas horas pasa por el estado de Giovani Lo Celso, cuya lesión mantiene en vilo a Scaloni y sus colaboradores. Aunque en un principio se pensaba que era un desgarro, los estudios arrojaron que la gravedad es mayor y que la rehabilitación podría incluir hasta un paso por el quirófano. La voluntad del jugador de estar presente en Qatar y el tipo de tratamiento que esperan que tengan el Villarreal (club en el que juega) y el Tottenham (dueño de su pase) hacen más compleja la situación.

Tampoco hay un panorama definitivo sobre Paulo Dybala, aunque hoy hubo buenas noticias: en Italia aseguran que podría ser convocado para el partido del próximo fin de semana de la Roma. Si eso ocurriera, aumentan sus chances de estar en Qatar.

En caso de que se confirme que el mediocampista o el delantero no llegan al Mundial, el DT argentino hoy se debate entre diversas alternativas en cuanto a nombres y posiciones. Lo cierto es que hay dos jugadores que tienen las mayores chances de ocupar esos lugares que quedarían vacantes: el defensor Juan Foyth y el delantero Ángel Correa. La baja de Lo Celso le abriría la oportunidad a uno de ellos, con mayores posibilidades para el del Villarreal por su versatilidad para jugar en distintos puestos. Si Dybala tampoco llega a la gran cita, ambos podrían meterse en la nómina defintiva.

Los 28 nombres que Lionel Scaloni tiene en la cabeza

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli



Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico.

Juan Foyth



Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Papu Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso



Delanteros

Ángel Di María

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Nicolás González

Joaquín Correa

Paulo Dybala

Lionel Messi

Ángel Correa

