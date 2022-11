Cantero: "no hay chances de dar marcha atrás con los cambios en escuelas secundarias"

Pese al reclamo por las disposiciones de cierre del ciclo lectivo en Santa Fe, la ministra de Educación, Adriana Cantero, descartó el pedido de derogación de la circular n°4. "No hay chances", sentenció este jueves.

Las declaraciones de la titular de la cartera educativa provincial se dieron en el marco de la licitación del nuevo edificio modelo pospandemia de la escuela Dr. Esteban Echeverría de la ciudad de Santa Fe.

En la Sala Belgrano del ministerio de Educación, Cantero fue consultada por un pedido de revocatoria de la Circular N°4, que oficializó la extensión de clases en las secundarias hasta el 23 de diciembre y que, a su vez, detalla los criterios de evaluación y promoción para estudiantes de las instituciones públicas y privadas de la provincia.

La disposición provocó enojo en los gremios docentes, especialmente en las seccionales del sur de la provincia. Este jueves, en el mismo horario en que se desarrollaba el acto oficial en la capital provincial, docentes públicos y privados de Rosario se concentraron frente a la sede de la cartera "en defensa de la educación secundaria". Realizaron una clase pública y entregaron firmas, para que se de marcha atrás con las modificaciones dispuestas para el ciclo lectivo.

La ministra de Educación Adriana Cantero fue consultada sobre el pedido para que se derogue la circular: "No hay chances. La circular solamente da las orientaciones que toda la comunidad educativa pedía para la finalización del ciclo lectivo, que será hasta el 23 de diciembre, tal como fue firmado por los gremios docentes en el acuerdo paritario. Este acta fue ratificada, luego, por decreto del gobernador, motivo por el que no se puede modificar la circular", explicó la funcionaria sobre la normativa vigente.

En esa línea, ratificó que el gobierno convocará a los gremios en los primeros días de diciembre para cumplir con la cláusula de revisión pactada en la última paritaria, acuerdo que incluyó también la extensión de clases hasta el 23 de diciembre y se aprobaron los aumentos salariales hasta fin de año.

Al ser consultada por la relación con los gremios, descartó la posibilidad de tener un cierre de año conflictivo y agregó que se vienen desarrollando semanalmente junto a los gremios docentes reuniones técnicas, donde trabajan cuestiones referidas a titularizaciones, ofrecimientos de vacantes, creación de cargos y horas cátedras en diferentes niveles. "Parte del ejercicio de la democracia es honrar los acuerdos que construimos", expresó.

-¿No hay medidas inconsultas, como plantean los gremios?

-Ninguna de las comunicaciones de estas circulares es inconsulta ni unilateral. Las circulares no hacen más que comunicar sugerencias sobre las cuales debe organizarse el cierre del ciclo.

-Que los que dicen esto expliquen claramente en qué se destruye la escuela secundaria. Me gustaría mucho escuchar la explicación. Porque sino se dicen cosas sueltas al aire sin fundamento. Nosotros, con todos los supervisores y directores, hablamos, discutimos, debatimos y conversamos dando la fundamentación pedagógica que es lo que debemos hacer.

-Algunas escuelas donde no se hicieron paros plantean que no deben seguir hasta el 23 de diciembre

-El ciclo lectivo es universal. Les recuerdo que la ley de los 180 días de clases -sancionada en diciembre de 2003- establece los principios por los cuales trabajamos, que se basan en la defensa del derecho de los chicos y las chicas a tener más días en la escuela.

"Cambio de enfoque"

Más allá de oficializar la extensión de los días de clases, en la circular Nº que emitió el último viernes 11 de noviembre la subsecretaría de Educación Secundaria del ministerio de Educación de Santa Fe se detallan los criterios de evaluación y promoción para los ciclos básicos y orientados. Las críticas en este sentido se instalan sobre el cambio en el régimen de calificación separado por "trayectos" curriculares y ya no por materias individuales y sobre la eliminación de los tradicionales tribunales examinadores que son reemplazados por trabajos integradores o itinerarios de actividades a defender en el aula.

La Ministra señaló que el texto "indica cómo transcurrir los últimos días del ciclo lectivo en el marco de un período excepcional por la pandemia" y que dichas orientaciones "han sido trabajadas con todos los equipos de supervisión, quienes mantienen diálogos con las escuelas y nos traen sus voces".

Respecto a estas objeciones de parte de la comunidad educativa, Cantero manifestó: "Es la misma discusión del año pasado. Los cambios en la evaluación tienen que ver con cambios de enfoque, pensando en que se cierra un trienio muy difícil para los estudiantes, en el que tuvieron un año sin presencialidad, otro con semipresencialidad y otro con recuperación de la presencialidad con muchas interrupciones. Entonces, en el marco de las reglamentaciones vigentes, solicitamos evaluar este período excepcional dándole mucha insistencia en la evaluación formativa".

Asimismo, agregó que vienen desarrollando encuentros para afinar la aplicabilidad de estos cambios normativos. "Ya completamos las reuniones con los directores de inicial, primaria y secundaria y de educación especial de la región I, II, III, IV, VIII, IX. Ayer -por el miércoles- comenzamos las reuniones con la región VI, en parte con la gestión estatal y en parte con la privada. Vamos a continuar porque tenemos el compromiso de terminar teniendo encuentros presenciales con la totalidad de los directivos del tramo obligatorio".

"En los encuentros que estamos teniendo se observan buenas conversaciones, buenos intercambios, que nos permiten ajustar la comprensión de las disposiciones para tener una buena planificación del ciclo 2023 que, dicho sea de paso, también va a tener el compromiso de cumplir con los 190 días de clase, por lo que se extenderá hasta avanzado diciembre", concluyó la Ministra.

Tajante

Este martes, el diputado nacional Federico Angelini reclamó la renuncia de Adriana Cantero, señalando que el gobierno quiere "suprimir la evaluación, nivelar para abajo y reducir el esfuerzo" en las escuelas. La Ministra respondió tajantemente: "No contesto a esas chicanas".

Balance mundial

Como ocurre en cada mundial de fútbol en que los partidos transcurren en horario de clase, este último martes, las escuelas fueron sede de una jornada distinta con el debut de la Argentina en el mundial de Qatar.

"Más allá de procesar el sabor amargo de la derrota, en las escuelas se trabajó mucho sobre los aspectos del mundial", dijo Cantero a modo de balance de la primera jornada escolar con partido de la selección de fútbol.

"Hubo mucha asistencia en todas las escuelas", precisó y agregó que "el trabajo mancomunado y colectivo en torno al mundial seguirá durante las próximas semanas"

Para ello, comentó que "en los blogs de todos los niveles se encuentran a disposición muchísimos materiales y recursos para trabajar en en todos los niveles y aprender de este acontecimiento que atraviesa la vida cotidiana de todos".

Fuente: El Litoral, sobre una nota de Mauro L. Muñoz