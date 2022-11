El mensaje de De Paul

La Selección Argentina enfrentará a México el sábado a las 16 en lo que será un encuentro decisivo de cara al futuro de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. De esa manera también lo entendió Rodrigo De Paul, quien en las últimas horas hizo un posteo en sus redes sociales.

El mediocampista de Atlético Madrid publicó en sus historias de Instagram una foto suya, en la que se lo ve cantando el himno nacional antes del partido frente a Arabia Saudita. Además, la acompañó con un fragmento de Arrancarmelo, la canción del artista argentino WOS.

"No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar", es la estrofa con la que comienza la publicación del futbolista surgido en Racing. Y finaliza: "Y no tengo pensado hundirme acá tirado".

Pese a que Lionel Scaloni analiza variantes en el mediocampo, De Paul seguiría en el once titular a pesar a haber tenido un flojo rendiemnto ante Arabia Saudita ya que es uno de los motores del seleccionado.

Fuente: radio rafaela